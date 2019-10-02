Prens Harry: Maalesef karım İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPrens Harry: Maalesef karım İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu
GeriDünya Prens Harry: Maalesef karım İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
02.10.2019 - 00:31, Son Güncelleme:

Prens Harry: Maalesef karım İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Prens Harry: Maalesef karım İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu

Sussex Düşesi Meghan Markle, babasına yazdığı mektubu yayımlayan Mail on Sunday gazetesine dava açtı. Hukuk bürosu Schillings'ten yapılan yazılı açıklamada Markle'ın babasına yazdığı mektubun yayımlanması, düşese ve kocası Prens Harry'ye karşı yürütülen "yanlış ve aşağılayıcı haberlerden oluşan bir kampanyanın parçası" olarak nitelendirildi. Prens Harry de "bulvar gazetelerine" yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi ve "Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu." dedi.

Markle'ın avukatlığını üstlenen hukuk bürosu Schillings'ten yapılan yazılı açıklamada, düşese ait özel bir mektubu yayımlayan Mail on Sunday gazetesine dava açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Markle'ın babasına yazdığı mektubun yayımlanması, düşese ve kocası Prens Harry'ye karşı yürütülen "yanlış ve aşağılayıcı haberlerden oluşan bir kampanyanın parçası" olarak nitelendirildi.

Öte yandan Prens Harry de "bulvar gazetelerine" yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

Harry, "Çift olarak basın özgürlüğüne, nesnel ve doğru haberciliğe inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Basın özgürlüğünü, demokrasinin bir köşe taşı olarak gördüklerini belirten Harry, dünyanın, bugünkü halinde buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Harry, "Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. (Karıma karşı medyada) Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var." değerlendirmesinde bulundu.

PRENSES DİANA HATIRLATMASI

Şimdiye kadar haklarında yapılan yanlış haberleri düzeltmekte başarısız kaldıklarını belirten Prens Harry, bulvar gazetelerinin de bu durumu suistimal etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Son aylarda bu tür haberlere karşı bir dava hazırlığında olduklarını belirten Harry, hukuki adımı bugün attıklarını kaydetti.

Karısı Meghan Markle'ın durumunu, annesi Lady Diana'nın yaşadıklarına benzeten Harry, "Annemi kaybettim ve şimdi karımın da aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum." ifadesini kullandı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail on Sunday gazetesi, 10 Şubat tarihli nüshasında, düşes Meghan Markle'ın, babası Thomas Markle'a el
yazısıyla kaleme aldığı mektubu yayımlamıştı. Haberde Thomas Markle'a cümle cümle yorumlatılan ve cevaplatılan mektupta, Meghan Markle, babasından magazin dergilerine ve gazetelerine malzeme vermemesini istiyordu. Sussex Düşesi, babasının gazete ve dergilere verdiği beyanatlarında kendisine verdiği acıdan şikayet ediyordu.

TAHTIN 6. SIRADAKİ VARİSİ

Prens Harry ve Meghan Markle, geçen yıl başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'da görkemli bir törenle evlenmişti.

Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğü'nü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesi olmuştu.

Veliaht Prens Charles ile Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Harry, tahtın altıncı sıradaki varisi konumunda bulunuyor.

Amerikalı melez bir oyuncu olan Meghan Markle ise kraliyet gelenekleri nedeniyle kariyerine son vermişti.

Çiftin mayıs ayında bir erkek çocuğu dünyaya gelmiş, kraliyet ailesinin yeni üyesine Archie Harrison Mountbatten-Windsor adı verilmişti.

Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken yine paparazilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Hong Kong'da Çin'in yıl dönümünde arbede
Yangına gelen itfaiyeciler 8 yıl sonra buldu
İran'da "ABD adına çalışan casusa" idam cezası
Trump’ın başı dertte... Avustralya'ya baskı yapmış