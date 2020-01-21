Prens Harry ilk kez konuştu: Başka seçeneğim kalmamıştı

Prens Harry, medya takibinden duyduğu rahatsızlığı ima ederek “Başka seçeneğim yoktu” dedi. Güney Afrika’daki AIDS hastası çocuklara yardım etkinliğinde konuşma yapan Prens Harry “Büyükanneme her zaman en büyük saygı göstereceğim. Ona inanılmaz müteşekkirim. Ailemin geri kalanına, bana ve Meghan’a son aylarda verdiği destek için minnettarım” dedi.

Harry, annesi Prenses Diana’nın medya takibinde geçirdiği trafik kazasında ölümünü hatırlatarak “23 yıl önce annemi kaybettiğimde, beni kanatlarınızın altına aldınız. Siz bana çok uzun süre kanat gerdiniz ama medya etkili bir güç. Umudum, birbirimize yönelik kolektif desteğimiz çok daha güçlü olur, çünkü bu bizden çok daha büyük” dedi. Harry’nin bu sözleriyle Meghan’ın peşini bırakmayan, hatta kimi zaman ırkçı bir tutum izlemekle suçlanan medyayı hedef aldığı belirtildi.