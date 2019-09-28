Prens Harry annesinin izinde
İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Prens Harry, eşi Meghan Markle ve 4 aylık çocukları Archie ile başladıkları resmi ziyaretler dizisine tek başına devam ediyor.
Prens Harry’nin Güney Afrika’dan sonra ikinci durağı Angola oldu. Prens Harry’nin dün temizlenmiş bir mayın tarlasında çekilen görüntüleri, annesi Prenses Diana’yı akıllara getirdi. Diana da, oğlu Harry gibi aynı bölgeyi ziyaret etmiş ve ülkeleri mayın kullanımını yasaklamaya davet etmişti.
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