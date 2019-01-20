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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraflar: Depo Photos
20.01.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Prens, emniyet kemersiz araba kullanırken yakalandı!

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Prens, emniyet kemersiz araba kullanırken yakalandı!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, yara almadan kurtulduğu trafik kazasından 48 saat sonra, emniyet kemeri takmadan araba kullanırken görüntülendi. Polis, 97 yaşındaki Prens'i 'uyardığını' açıkladı.

Bu arada Prens'in çarptığı arabada yolcu olarak bulunan ve bileği kırılan Emma Fairweather, Edinburgh Dükü'nün kendilerinden hâlâ özür dilemediğini söyledi.

Prens Philip, Perşembe günü Norfolk bölgesinde, otoyolda bir araca çarpmıştı. Prens'in çarptığı aracın sürücüsü dizlerinden hafif yaralanmış, arabadaki dokuz aylık bebekse kazadan yara almadan kurtulmuştu.

NORFOLK POLİSİ: PRENS'LE UYGUN ŞEKİLDE KONUŞTUK

Daily Mail ve Sun gazeteleri Cumartesi günü Prens'in, kazanın meydana geldiği yerin yakınlarında tek başına araba kullanırken çekilmiş fotoğraflarını yayımladı. Fotoğrafta, arabada yalnız olan Prens'in kemer takmadığı görülüyor.

Norfolk Polisi'nden yapılan açıklamada "Fotoğraflardan haberimiz var. Aracın sürücüsüyle konuştuk, gerekli tavsiyelerde bulunduk" denildi.

Açıklamada, Prens'e ceza kesilip kesilmediği konusunda bilgi verilmedi.

Trafik yasaları, emniyet kemersiz araba kullananlar için 100 sterlin (yaklaşık 130 dolar) para cezası öngörüyor. Konunun mahkemeye taşınması durumunda bu ceza 500 sterline çıkıyor.

Prens, emniyet kemersiz araba kullanırken yakalandı

"YASALARI ÇİĞNEDİYSE YARGILANMALI"

Bu arada, kazada bileği kırılan Emma Fairweather, Prens'in kendilerinden özür dilemediğini açıkladı.

Cumartesi günü Saray'dan yapılan açıklamada, aileye "iyi dilek" mesajlarının iletildiği açıklanmıştı.

Ancak Fairweather, Sunday Mirror gazetesine, "Hayatta kaldığım için şanslıyım. Prens bizden hâlâ özür dilemedi. Herkese eşit muamele yapılmalı. Yasaları çiğnediyse yargılanmalı" dedi.

46 yaşındaki Fairweather, "Büyük bir travma ve acı yaşadık. Kraliyet ailesinden daha fazlasını beklerdim. Kraliçe meşgul bir kadın, anlıyorum, ama bir telefon edebilirdi. Gönderdikleri mesajda özür yoktu, hatta bu bir iyi dilek mesajı bile değildi" diye konuştu.

Prens, emniyet kemersiz araba kullanırken yakalandı

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