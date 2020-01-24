Prens Charles, Mike Pence'in elini sÄ±kmadÄ±

BatÄ± KudÃ¼s'taki Yad Vashem SoykÄ±rÄ±m MÃ¼zesi'nde 5. DÃ¼nya Holokost Forumu dÃ¼zenlendi. Foruma;Â Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, Ä°ngiltere prensi Charles, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence de dahil olmak Ã¼zere birÃ§ok isim katÄ±ldÄ±.

SÄ±rayla etkinliÄŸin dÃ¼zenlendiÄŸi salona giren liderler birbirleriyle selamlaÅŸtÄ± ancak o dakikalarda kameralarÄ±n Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen ilginÃ§ bir an gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.

Ä°ngiltere prensi Charles etkinliÄŸin dÃ¼zenlendiÄŸi alana girerken tek tek tÃ¼m liderlerle tokalaÅŸtÄ± bir kiÅŸi hariÃ§...

Looks like Prince Charles isn't a fan of how the Trump administration is attacking Greta Thunberg, either. Watch as he passes over Mike Pence in the recieving line. pic.twitter.com/afOtYTrr9Y — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) January 23, 2020

PENCE'YÄ° ES GEÃ‡TÄ°, PUTÄ°N'E GÃœLÃœMSEDÄ°

SÄ±ra ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'e gelince prensin Pence'i gÃ¶rmezden geldiÄŸi hatta uzatÄ±lan eli bile sÄ±kmadan yanÄ±ndan geÃ§mesi geceye damga vurdu. Prensin daha sonra Vladimir Putin'i selamlarken gÃ¼lÃ¼msediÄŸi de kameralardan kaÃ§madÄ±.

Videonun sosyal medyada tartÄ±ÅŸma yaratmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, hem Pence'nin personeli hem de Buckingham SarayÄ± peÅŸ peÅŸe aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. Buckingham SarayÄ±, prens ve Pence'nin etkinlik Ã¶ncesinde uzun ve sÄ±cak bir sohbet ettiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Ä°KÄ° ÃœLKEDEN DE AÃ‡IKLAMA GELDÄ°

ABD'li BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence'nin basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± Katie Waldman da twitter hesabÄ±ndan, prens ve Pence'nin salona girmeden Ã¶nce selamlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve dakikalarca konuÅŸtuÄŸuna dair fotoÄŸraf ve videolara yer verdi.

This is not true. VP and Prince Charles spoke prior to entering the event floor and after his remarks as well. https://t.co/Qr79TN42Ax pic.twitter.com/LhsQVtHMRF — Katie Waldman (@VPPressSec) January 23, 2020

Â AÃ§Ä±klamalar peÅŸi sÄ±ra gelse de sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± ikna edebilmiÅŸ deÄŸil. Ä°ki tarafÄ±n da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalardan sonra Prensin Pence'yi gÃ¶rmemesinin imkansÄ±z olduÄŸu yorumlarÄ± yaÄŸmaya baÅŸladÄ±.

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