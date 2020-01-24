MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerDünya HaberleriPrens Charles, Mike Pence'in elini sÄ±kmadÄ±
GeriDÃ¼nya Prens Charles, Mike Pence'in elini sÄ±kmadÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/DÄ±ÅŸ Haberler
Haber GiriÅŸ: 24.01.2020 - 11:45,Son GÃ¼ncelleme:/

Prens Charles, Mike Pence'in elini sÄ±kmadÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Prens Charles, Mike Pence'in elini sÄ±kmadÄ±

SoykÄ±rÄ±m anma etkinliklerinde Ä°ngiltere prensi Charles, ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence ile el sÄ±kÄ±ÅŸmaktan kaÃ§Ä±ndÄ±. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan video bomba etkisi yarattÄ±.

BatÄ± KudÃ¼s'taki Yad Vashem SoykÄ±rÄ±m MÃ¼zesi'nde 5. DÃ¼nya Holokost Forumu dÃ¼zenlendi. Foruma;Â Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, Ä°ngiltere prensi Charles, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence de dahil olmak Ã¼zere birÃ§ok isim katÄ±ldÄ±.

SÄ±rayla etkinliÄŸin dÃ¼zenlendiÄŸi salona giren liderler birbirleriyle selamlaÅŸtÄ± ancak o dakikalarda kameralarÄ±n Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen ilginÃ§ bir an gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.

Ä°ngiltere prensi Charles etkinliÄŸin dÃ¼zenlendiÄŸi alana girerken tek tek tÃ¼m liderlerle tokalaÅŸtÄ± bir kiÅŸi hariÃ§...

PENCE'YÄ° ES GEÃ‡TÄ°, PUTÄ°N'E GÃœLÃœMSEDÄ°

SÄ±ra ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'e gelince prensin Pence'i gÃ¶rmezden geldiÄŸi hatta uzatÄ±lan eli bile sÄ±kmadan yanÄ±ndan geÃ§mesi geceye damga vurdu. Prensin daha sonra Vladimir Putin'i selamlarken gÃ¼lÃ¼msediÄŸi de kameralardan kaÃ§madÄ±.

Prens Charles, Mike Pencein elini sÄ±kmadÄ±

Videonun sosyal medyada tartÄ±ÅŸma yaratmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, hem Pence'nin personeli hem de Buckingham SarayÄ± peÅŸ peÅŸe aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. Buckingham SarayÄ±, prens ve Pence'nin etkinlik Ã¶ncesinde uzun ve sÄ±cak bir sohbet ettiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Ä°KÄ° ÃœLKEDEN DE AÃ‡IKLAMA GELDÄ°

ABD'li BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence'nin basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± Katie Waldman da twitter hesabÄ±ndan, prens ve Pence'nin salona girmeden Ã¶nce selamlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve dakikalarca konuÅŸtuÄŸuna dair fotoÄŸraf ve videolara yer verdi.

Â AÃ§Ä±klamalar peÅŸi sÄ±ra gelse de sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± ikna edebilmiÅŸ deÄŸil. Ä°ki tarafÄ±n da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalardan sonra Prensin Pence'yi gÃ¶rmemesinin imkansÄ±z olduÄŸu yorumlarÄ± yaÄŸmaya baÅŸladÄ±.

Â

Prens Charles, Mike Pencein elini sÄ±kmadÄ±

Son 24 saatte ne oldu? (24.01.2020)
daha fazla video iÃ§in
False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle