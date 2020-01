Prens Charles, Mike Pence'in elini sÄ±kmadÄ±

Batı Kudüs'taki Yad Vashem Soykırım Müzesi'nde 5. Dünya Holokost Forumu düzenlendi. Foruma; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere prensi Charles, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de dahil olmak üzere birçok isim katıldı.

Sırayla etkinliğin düzenlendiği salona giren liderler birbirleriyle selamlaştı ancak o dakikalarda kameraların önünde gerçekleşen ilginç bir an gözlerden kaçmadı.

İngiltere prensi Charles etkinliğin düzenlendiği alana girerken tek tek tüm liderlerle tokalaştı bir kişi hariç...

Looks like Prince Charles isn't a fan of how the Trump administration is attacking Greta Thunberg, either. Watch as he passes over Mike Pence in the recieving line. pic.twitter.com/afOtYTrr9Y