Prens Andrew’a reşit olmayan kızla ilişki ithamı
Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve fuhuş amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan ve intihar eden Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’e dava açan kadınlardan biri, 17 yaşındayken İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in oğlu Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını öne sürdü.
BBC’nin haberine göre şu anda 35 yaşında olan Virginia Giuffre adlı kadın, “Umarım yaptıklarını itiraf eder. Çünkü o ne yaptığını biliyor” dedi. Giuffre, Prens Andrew ile üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını öne sürdü. Epstein’in kendisini “seks kölesi” olarak kullandığını iddia eden Giuffre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki golf oteli Mar-a-Lago’da çalışırken, Epstein’in kendisine yaklaştığını söyledi.
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