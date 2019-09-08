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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
08.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Poşet taşı sağlıklı kal

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Poşet taşı sağlıklı kal

İngiliz bilim insanları, alışveriş yapmak ve market poşetlerini taşımak gibi günlük fiziksel aktivitelerin kalp, diyabet, tansiyon ve felç gibi hastalıklardan koruduğunu açıkladı. Uzmanlar haftalık ortalama 150 dakika egzersiz öneriyor.

İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi, yetişkinlerin yaptığı günlük fiziksel aktivitelerin kalp, diyabet, tansiyon ve felç gibi hastalıklardan korunmak için en iyi yol olduğunu açıkladı. İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın 2011’den beri ilk kez güncellenen resmi fiziksel aktivite kılavuzunda bu etkinliklerin haftada en az iki kez yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Uzmanlar haftalık 150 dakika orta yoğunlukta ya da daha tempolu 75 dakikalık fiziksel aktivite öneriyor. Bu sürenin tüm haftaya yayılması gerektiğine dikkat çekilen araştırmada, alışveriş yapma, market poşeti taşıma ve bahçe işleriyle uğraşmanın iyi birer seçenek olduğu vurgulandı.

DİYABET VE KALP RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Haftalık 150 dakikalık orta hızdaki egzersizin, tip 2 diyabet riskini yüzde 40, kalp hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 35, depresyon ihtimalini ise yüzde 30 oranında düşürdüğü belirtiliyor. Günlük yaşamdaki küçük tercihlerin de sağlık açısından büyük yarar sağlayacağını belirten uzmanlar asansör yerine merdivenleri kullanmayı, otobüsten bir durak önce inip eve yürümeyi ve ev işlerini sıklaştırmayı öneriyor.

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