Porto Riko'da 2 bin deprem haritayı değiştirdi

Porto Riko'yu sarsan deprem kuşağı uzaydan bile görülebilen izler bıraktı. Reuters'ta yer alan bilgilere göre; aralık ayının sonundan bu yana meydana gelen ve en güçlüsü 6.4 büyüklüğünde olan 2 bin deprem, adanın güneybatı yakasını vurdu. 6.4'lük deprem; 1 kişinin yaşamını yitirmesine 600'e yakın binanın zarar görmesine ve en az 110 milyon dolarlık zarara neden oldu.

Deprem serileri, Porto Riko'nun haritasında toprak düzenini de değiştirdi. Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Sentinel-1A uydusu tarafından yakalanan görüntüler bu değişikliği gözler önüne seriyor.

NASA yetkililerinin yaptığı açıklamada, bilim insanları ülkedeki en büyük kara parçası değişikliğinin depremin merkez üssüne en yakın konumda bulunan şehrin batısındaki Ponce şehrinde meydana geldiğini ifade etti. Yetkililer, "Zeminde 14 santimetreye kadar değişiklik yaşandığı kaydedildi. Zemin batı yönünde aşağıya doğru harekete geçti" açıklaması yapıldı.

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