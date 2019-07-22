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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.07.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

Portekiz'den teşvik programı: Ülkene dön, 6 bin 500 Euro'yu kap

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Portekiz'den teşvik programı: Ülkene dön, 6 bin 500 Euro'yu kap

Portekiz hükümeti, ekonomik kriz döneminde iş aramak için yurt dışına giden vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için 6 bin 500 Euro'luk teşvik programı başlattı.

"Geri Dönüş Programı" adı verilen girişim için kayıtlar bugünden itibaren alınmaya başlandı.

Bu teşvikten yararlanmak isteyen Portekizlilere, ülkeyi 31 Aralık 2015'den önce terk etmiş olma, en az 12 ay yurt dışında kalma ve iş sözleşmesine sahip olma şartları getirildi.

Portekiz'deki sol hükümette göçmenlerden sorumlu Devlet Bakanı Miguel Cabrita, basına yaptığı açıklamada, "Eve dönme vakti geldi. Ülkeniz geri dönüşünüzü destekliyor. Hükümet olarak vermek istediğimiz mesaj bu. Amacımız yurt dışında yaşayan Portekizlileri ülkeye geri döndürmek değil, dönmek isteyenleri teşvik etmek." dedi.

Cabrita, "Geri Dönüş Programı"na bu yıl sonuna kadar 10 milyon Euro'luk bütçe ayırdıklarını ve 2020 yılı sonuna kadar 3 bin vatandaşın ülkeye geri dönmesini öngördüklerini söyledi.

Hükümetin aldığı bu kararın arkasında, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Portekiz'de son yıllarda doğum oranındaki ciddi düşüş, ülke nüfusunun giderek yaşlanarak ortalama yaşın 44'e çıkması ve genç, eğitimli nüfusun iş aramak için yurt dışını tercih etmesinin yarattığı sorunlar olduğu belirtiliyor.

Portekiz'de 2010-2014 döneminde yaşanan büyük mali krizden dolayı 300 bine yakın Portekizli iş aramak için yurt dışına gitmişti.

Portekiz'de Kasım 2015'den bu yana Antonio Costa'nın başbakanlığında sol hükümet iktidarda bulunurken, ülkede ekim ayında genel seçimin yapılması öngörülüyor.

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