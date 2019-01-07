Poroşenko'dan Ortodoks dünyasına çağrı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Epifaniy, Patrik Bartholomeos'un imzaladığı beratı törenle Kiev Sofya Kilisesine getirdi.
Geçtiğimiz haftasonu İstanbul’da Fener Rum Patriğinin Ukrayna’da Rus Ortodoks Kilisesinden bağımsız bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi kurulmasına ilişkin beratı imzalamasının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Epifaniy, Patrik Bartholomeosun imzaladığı beratı törenle Kiev Sofya Kilisesine getirdi.
Ayinin ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, bu berat sayesinde Ukrayna’nın Rusya’yla son bağını da koparmayı başardığını söyledi ve dünyadaki diğer Ortodoks kiliselerini de, Ukrayna Ortodoks Kilisesini tanımaya çağırdı.
Fener Rum Patrikhanesinin geçtiğimiz yıl Ukrayna’nın Moskova Patrikhanesinin değil; kendisinin dini alanı olduğunu ilan etmesinin ardından Moskova Patrikhanesi, Fener Rum Patrikhanesiyle ilişkileri koparma kararı almıştı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos’un geçtiğimiz haftasonu Ukrayna Ortodoks Kilisesine ilişkin beratı imzalamasının ardından da Moskova Patrikhanesi yetkilileri, bu belgenin bir kağıt parçası olduğunu ifade ederek, hiçbir hükmünün olmadığını ve Fenerin bu tutumu nedeniyle, Hristiyanlık tarihindeki en büyük bölünmenin meydana geldiğini dile getirdiler.
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