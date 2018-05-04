Porno yıldızına sus parası itirafı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPorno yıldızına sus parası itirafı
GeriDünya Porno yıldızına sus parası itirafı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
04.05.2018 - 01:33, Son Güncelleme:

Porno yıldızına sus parası itirafı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Porno yıldızına sus parası itirafı

ABD Başkanı Trump’ın avukatının, Trump’la ilişki yaşadığını iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels’e ödediği sus parasının kampanyadan karşılandığı iddialarını Trump’ın yasal danışmanı Giuliani reddetti. Trump da Daniels ve avukat Cohen’e verilen paranın seçim bağışlarıyla ilgisi olmadığını söyledi. Oysa Trump, Stormy Daniels’e ödenen sus parasıyla ilgili bilgisi olmadığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Michael Cohen’in, Trump’la 2006’da cinsel ilişki yaşadığını iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels’a sessiz kalması için 2016’da ödediği 130 bin dolar Trump’ın başını ağrıtmaya devam ediyor. ABD’deki tartışma, bu paranın Trump’ın başkanlık seçimine yapılan bir bağış olup olmadığı konusunda. Eğer söz konusu para, avukatının kampanyaya bir bağışıysa ABD Başkanlık seçimindeki adaylara yapılabilecek bireysel bağış miktarını aştığı için yasadışı bir durum oluşuyor.

AVUKATA GERİ ÖDEDİ

Fox News kanalına önceki akşam röportaj veren New York’un eski belediye başkanı ve Trump’ın hukuk danışmanı Rudy Giuliani, bunun kampanyaya yapılan bir bağış olmadığını ve zaten Trump’ın bunu avukat Cohen’e geri ödediğini anlattı. Giuliani, “Bu para kampanya parası değildi. Size bir gerçeği anlatıyorum. Bu kampanya parası değil. Kampanya finansmanı konusunda bir ihlal yok” dedi. Giuliani, paranın bir hukuk firması yoluyla aylara bölünerek geri ödendiğini kaydetti.

‘BİLGİM YOK’ DEMİŞTİ

Trump daha önce yaptığı açıklamada Daniels’a ödenen paradan haberi olmadığını söylemişti. Giuliani de “Bildiğim kadarıyla (Trump) detayları bilmiyordu. Genel olarak anlaşmayı ve (avukat) Michael’ın bu tür şeylerle ilgilendiğini biliyordu” dedi. ABD Başkanı Trump da Twitter’dan Giuliani ile uyumlu tweet’ler attı. Trump, avukat Cohen’in porno yıldızına verdiği paranın geri ödemesinin kampanya bağışlarından yapılmadığını savundu. Trump, “Bu işlemde kampanya parasının ya da kampanya katkısının hiç yeri yok” diye tweet attı.

ÖDEME KAMPANYA İLE ALAKALI MI

Ancak uzmanlar, Daniels’a yapılan ödemenin hangi kaynaktan yapıldığının yanı sıra ne amaçla yapıldığının da önemli olduğunu söylüyor. Kampanya bağışları konusunda yasa uzmanı olan Lawrence Noble, Washington Post’a yaptığı açıklamada porno yıldızı Daniels’a yapılan ödemeyle ilgili “Bunun amacı neydi” sorusunu yöneltti. Noble, “Eğer bunun amacı Daniels’ın Trump’ın seçim kampanyasına zarar vermesini önlemek içinse, Cohen’in yaptığı ödeme kampanyaya kredi vermek oluyor” diye konuştu. Yasaya göre eğer Cohen, Trump’ın kampanyasına kredi verdiyse, ona yapılan geri ödemenin seçimle alakalı masraf olarak Federal Seçim Komisyonu’na da bildirilmesi gerekiyordu. Bunun kasten saklanması ise yine bir ihlal ve suç oluşturuyor.

BİLGİ NOTU

ABD’nin federal yasasına göre başkanlık yarışındaki bir adayın kampanyasına bireysel bağış 2 bin 700 doları aşamaz. Bu durumda 130 bin dolarlık ödeme bu miktarın çok üzerine çıkmış oluyor. Bu limit, krediler için geçerli değil.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İngiltere'de yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

Rus jetini kuş mu düşürdü

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?