Porno yıldızına sus parası itirafı

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Michael Cohen’in, Trump’la 2006’da cinsel ilişki yaşadığını iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels’a sessiz kalması için 2016’da ödediği 130 bin dolar Trump’ın başını ağrıtmaya devam ediyor. ABD’deki tartışma, bu paranın Trump’ın başkanlık seçimine yapılan bir bağış olup olmadığı konusunda. Eğer söz konusu para, avukatının kampanyaya bir bağışıysa ABD Başkanlık seçimindeki adaylara yapılabilecek bireysel bağış miktarını aştığı için yasadışı bir durum oluşuyor.

AVUKATA GERİ ÖDEDİ

Fox News kanalına önceki akşam röportaj veren New York’un eski belediye başkanı ve Trump’ın hukuk danışmanı Rudy Giuliani, bunun kampanyaya yapılan bir bağış olmadığını ve zaten Trump’ın bunu avukat Cohen’e geri ödediğini anlattı. Giuliani, “Bu para kampanya parası değildi. Size bir gerçeği anlatıyorum. Bu kampanya parası değil. Kampanya finansmanı konusunda bir ihlal yok” dedi. Giuliani, paranın bir hukuk firması yoluyla aylara bölünerek geri ödendiğini kaydetti.

‘BİLGİM YOK’ DEMİŞTİ

Trump daha önce yaptığı açıklamada Daniels’a ödenen paradan haberi olmadığını söylemişti. Giuliani de “Bildiğim kadarıyla (Trump) detayları bilmiyordu. Genel olarak anlaşmayı ve (avukat) Michael’ın bu tür şeylerle ilgilendiğini biliyordu” dedi. ABD Başkanı Trump da Twitter’dan Giuliani ile uyumlu tweet’ler attı. Trump, avukat Cohen’in porno yıldızına verdiği paranın geri ödemesinin kampanya bağışlarından yapılmadığını savundu. Trump, “Bu işlemde kampanya parasının ya da kampanya katkısının hiç yeri yok” diye tweet attı.

ÖDEME KAMPANYA İLE ALAKALI MI

Ancak uzmanlar, Daniels’a yapılan ödemenin hangi kaynaktan yapıldığının yanı sıra ne amaçla yapıldığının da önemli olduğunu söylüyor. Kampanya bağışları konusunda yasa uzmanı olan Lawrence Noble, Washington Post’a yaptığı açıklamada porno yıldızı Daniels’a yapılan ödemeyle ilgili “Bunun amacı neydi” sorusunu yöneltti. Noble, “Eğer bunun amacı Daniels’ın Trump’ın seçim kampanyasına zarar vermesini önlemek içinse, Cohen’in yaptığı ödeme kampanyaya kredi vermek oluyor” diye konuştu. Yasaya göre eğer Cohen, Trump’ın kampanyasına kredi verdiyse, ona yapılan geri ödemenin seçimle alakalı masraf olarak Federal Seçim Komisyonu’na da bildirilmesi gerekiyordu. Bunun kasten saklanması ise yine bir ihlal ve suç oluşturuyor.

BİLGİ NOTU

ABD’nin federal yasasına göre başkanlık yarışındaki bir adayın kampanyasına bireysel bağış 2 bin 700 doları aşamaz. Bu durumda 130 bin dolarlık ödeme bu miktarın çok üzerine çıkmış oluyor. Bu limit, krediler için geçerli değil.