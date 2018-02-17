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    Porno yıldızından korkuluk yaptı!

    Hürriyet Haber
    17.02.2018 - 17:16 | Son Güncelleme:

    Hindistan'da bir çiftçi ekinlerinin hızla büyüdüğünü ve bu yüzden komşularının kendisini kıskandığını söyleyerek dikkatleri başka yere çekmek için porno yıldızı fotoğrafından korkuluk yaptı.

    Hindistan'da bir çiftçi, ekinlerinin yerel halkın çok dikkatini çektiğini iddia ederek, eski bir porno yıldzının posterinden korkuluk yaptı.

    İlginç olay Hindistan’da yaşandı. Chenchu Reddy isimli çiftçi, tarlasına ektiği ürünlerin hızlı büyüdüğünü ve diğer çiftçilerin kendisini kıskandığını düşündü.

    Tarlasını “kem gözlerden” korumaya karar veren çiftçi, eski bir porno yıldızı olan Bollywood’un ünlü isimlerinden Sunny Leone’nin bikinili bir posterinden “korkuluk” yaptı. Hindustan Times’a, “10 dönümlük arazimde bulunan ekinlerim bu yıl çok verimli ve bu durum diğer çiftçilerin de dikkatini çekiyor” diye konuşan Reddy, “ürünlerime nazar değmesin diye böyle bir çözüme başvurdum ve bu yöntem işe yarıyor. Artık kimse ekinlerime bakmıyor” ifadelerini kullandı.

    Reddy’nin korkuluk yaptığı posterin üzerinde “Hey, ağlamayın ve beni kıskanmayın” ifadeleri yer alıyor.

    Etiketler: Hindistan , korkuluk , çiftçi
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