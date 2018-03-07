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    Porno yıldızı Trump’ı dava etti

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 23:59 | Son Güncelleme:

    YILLAR önce ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiği belirtilen porno film yıldızı Stormy Daniels, ilişkiyi gizli tutması için yapıldığı söylenen sözleşmenin geçersiz olduğunu öne sürerek Trump’a dava açtı.

    Daniels 2016’daki başkanlık seçiminden önce yapılan sözleşmenin Trump’ın imzalamaması nedeniyle “geçersiz” olduğunu savunuyor.

    Trump’ın avukatı Michael Cohen, Daniels’a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamış, ancak bunun ne için yapıldığına açıklık getirmemişti.

    Daniels’in şikâyet dilekçesinde, Cohen’in gözünü korkutarak kendisini sessiz kalmaya zorladığı iddia ediliyor.

    Stormy Daniels 2011’de InTouch dergisine verdiği söyleşide, 2006 yılında Trump’ın eşi Melania’nın oğulları Barron’u doğurmasından kısa süre sonra cinsel ilişkiye girdiklerini söylemişti.

    Trump ise tüm suçlamaları reddetti.

    Etiketler: Stormy Daniels , Trump , gazetehaberleri
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