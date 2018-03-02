‘Porno kariyerimi DEAŞ bitirdi’

LÜBNAN kökenli Mia Khalifa, 2014 yılında henüz 21 yaşındayken oynadığı bir porno filmle iki hafta içinde uluslararası şöhret oldu. Ancak porno filmde başörtüsü takınca bir anda Ortadoğu’da büyük bir tepkiyle karşılaştı. Memleketi ve 10 yaşına kadar yaşadığı Lübnan’da aleyhinde gösteriler düzenlendi, ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi.

Bu tepkinin ardından Khalifa, üç ay kaldığı porno sektörünü bıraktığını, artık bu tür filmlerde oynamayacağını açıkladı ancak ayrıntılı açıklama yapmadı.

Bu olaydan dört yıl sonra Alman gazetesi Bild’e konuşan Khalifa, porno filmde başörtülü oynadığı için ‘Müslümanları küçük düşürdüğü’ gerekçesiyle çok sayıda ölüm tehdidi aldığını, bunların bazılarının terör örgütü DEAŞ’tan geldiğini, korktuğu için o tür filmlerde oynamama kararı aldığını açıkladı. Tehditler artınca üç ay kaldığı porno sektöründen çekildiğini belirten Khalifa, “O zaman 21 yaşındaydım ve aptal, naif biriydim. Ülkemde hoş karşılanmadığımı söylediler bana. Korkup porno filmleri bıraktığım için aptallık yaptım. Şimdi olsa tehdit edildiğimi herkese söylerim. Ölüm korkusu kariyerimi bitirdi” dedi.

Mia Khalifa, porno sektöründe üç ay kaldığını ancak bunun getirdiği olumsuzları ise hep yaşadığını söyledi.