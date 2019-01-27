Popülizme karşı aydınlar çağrısı
DÜNYACA ünlü 30 yazar, Fransız filozof Bernard Henri Levy’nin kaleme aldığı manifestoya imza atarak ciddi bir sorun haline gelen ve 23-26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa seçimlerinde siyasi tabloyu belirgin şekilde değiştirme potansiyeli taşıyan popülizme karşı direnme çağrısı yaptı.
“Avrupa tehlikede” mesajının verildiği bildiride, herhangi bir değişiklik olmaması, yükselen dalganın yavaşlatılamaması ya da yeni bir direniş ruhunun oluşmaması halinde Avrupa seçimlerinin şu ana kadarkilerin en vahimi olacağı uyarısında bulunuldu.
ORHAN PAMUK DA İMZA ATTI
Fransız gazetesi Liberation’da yayımlanan manifestoda, metni imzalayanların faşizmin yenilmesinden 75, Berlin duvarının yıkılmasından 30 yıl sonra medeniyet için yeni bir mücadelenin söz konusu olduğunun farkında olanlardan oluştuğunun altı çizildi. Eksiklerine, hatalarına ve bazen ödlekliğine rağmen Avrupa’nın dünyanın tüm özgür insanları için ikinci bir ev niteliğinde olduğu vurgulandı. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk, Svetlana Alexievitch, Mario Vargas Llosa, Herta Müller, Elfriede Jelinek, Pulitzer sahibi Anne Applebaum, Booker Prize sahibi Salman Rushdie ve Ian McEwan metne imza atan isimler arasında yer alıyor.
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