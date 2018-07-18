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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
18.07.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

Popo büyütme ameliyatından sonra hayatını kaybetti! Doktor her yerde aranıyor...

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Popo büyütme ameliyatından sonra hayatını kaybetti! Doktor her yerde aranıyor...

Brezilya'da yaptığı popo büyütme operasyonlarıyla ünlenen 'Dr Bumbum' lakaplı Denis Furtado adlı estetik cerrah, bir hastasının operasyondan birkaç saat sonra ölmesi üzerine ortadan kayboldu. Furtado hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Sputnik'in haberine göre, soruşturmacılar Dr Furtado'nun Rio de Janerio kentindeki lüks mahallelerden Barra de Tijuca'daki kendi evinde Lilian Calixto adlı kadın hastası üzerinde popo büyütme operasyonu yaptığını ancak Calixto'nun operasyon sonrası rahatsızlandığını açıkladı.

Polis, Furtado'nun kadını hastaneye götürdüğü, ancak durumu kötüleşen kadının birkaç saat sonra hayatını kaybettiğini belirtti.

Furtado'nun kadının poposunu büyütmek için tartışmalı bir madde olan pleksiglas dolgu enjekte ettiği sanılıyor.

İki çocuk annesi olan 46 yaşındaki Calixto'nun hastaneye geldiğinde kalp atışlarının hızlı, tansiyonunun yüksek olduğu ve 4 kez kalp geçirerek öldüğü açıklandı.
Olayın ardından ortadan kaybolan 45 yaşındaki 'Dr Bumbum' lakaplı Furtado için tutukalma emri çıkarıldı. Furtado'nun kız arkadaşının da operasyonda bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Popo büyütme ameliyatından sonra hayatını kaybetti Doktor her yerde aranıyor...

Instagram hesabında 650.000 takipçisi olan Furtado sıklıkla Brezilya televizyonlarında boy gösteriyordu. Rio de Janerio Eyaleti Yerel Tıp Konseyi de Calixto'nun ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlattıklarını ilan etti.

Brezilya medyasında yer alan bir iddiaya göre polis Furtado'yu daha önce 4 kez yasal olmayan şekilde tıp uygulamaları gerçekleştirmekle de suçlamıştı.

Brezilyalı Estetik Cerrahlar Derneği Başkanı Niveo Steffen konuyla ilgili açıklamasında 'endüstrinin giderek uzman olmayan kişilerce işgal edildiğini' belirterek "Bir apartman dairesinde estetik cerrahi operasyonu yapamazsınız. Birçok kişi etik olmayan yollarla hastalara bir rüya, fantazi satıyor. Ve insanlar ucuz fiyatlara aldanarak şartların uygun olup olmadığını düşünmüyor" dedi.

Popo büyütme ameliyatından sonra hayatını kaybetti Doktor her yerde aranıyor...

Steffen ayrıca sentetik biyopolimerlerin ya da plekesiglas gibi polimerlerin çok tehlikeli olduğunu ve Latin Amerika'da özellikle de Venezüella'da onlarca kadının ölümüne neden olduğunu söyledi.

Brezilya ABD'nin ardından dünyada en fazla estetik operasyonun yapıldığı ikinci ülke.

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