Popo büyütme ameliyatından sonra hayatını kaybetti! Doktor her yerde aranıyor...
Brezilya'da yaptığı popo büyütme operasyonlarıyla ünlenen 'Dr Bumbum' lakaplı Denis Furtado adlı estetik cerrah, bir hastasının operasyondan birkaç saat sonra ölmesi üzerine ortadan kayboldu. Furtado hakkında tutuklama emri çıkarıldı.
Sputnik'in haberine göre, soruşturmacılar Dr Furtado'nun Rio de Janerio kentindeki lüks mahallelerden Barra de Tijuca'daki kendi evinde Lilian Calixto adlı kadın hastası üzerinde popo büyütme operasyonu yaptığını ancak Calixto'nun operasyon sonrası rahatsızlandığını açıkladı.
Polis, Furtado'nun kadını hastaneye götürdüğü, ancak durumu kötüleşen kadının birkaç saat sonra hayatını kaybettiğini belirtti.
Furtado'nun kadının poposunu büyütmek için tartışmalı bir madde olan pleksiglas dolgu enjekte ettiği sanılıyor.
İki çocuk annesi olan 46 yaşındaki Calixto'nun hastaneye geldiğinde kalp atışlarının hızlı, tansiyonunun yüksek olduğu ve 4 kez kalp geçirerek öldüğü açıklandı.
Olayın ardından ortadan kaybolan 45 yaşındaki 'Dr Bumbum' lakaplı Furtado için tutukalma emri çıkarıldı. Furtado'nun kız arkadaşının da operasyonda bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı.
Instagram hesabında 650.000 takipçisi olan Furtado sıklıkla Brezilya televizyonlarında boy gösteriyordu. Rio de Janerio Eyaleti Yerel Tıp Konseyi de Calixto'nun ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlattıklarını ilan etti.
Brezilya medyasında yer alan bir iddiaya göre polis Furtado'yu daha önce 4 kez yasal olmayan şekilde tıp uygulamaları gerçekleştirmekle de suçlamıştı.
Brezilyalı Estetik Cerrahlar Derneği Başkanı Niveo Steffen konuyla ilgili açıklamasında 'endüstrinin giderek uzman olmayan kişilerce işgal edildiğini' belirterek "Bir apartman dairesinde estetik cerrahi operasyonu yapamazsınız. Birçok kişi etik olmayan yollarla hastalara bir rüya, fantazi satıyor. Ve insanlar ucuz fiyatlara aldanarak şartların uygun olup olmadığını düşünmüyor" dedi.
Steffen ayrıca sentetik biyopolimerlerin ya da plekesiglas gibi polimerlerin çok tehlikeli olduğunu ve Latin Amerika'da özellikle de Venezüella'da onlarca kadının ölümüne neden olduğunu söyledi.
Brezilya ABD'nin ardından dünyada en fazla estetik operasyonun yapıldığı ikinci ülke.
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