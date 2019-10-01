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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.10.2019 - 22:11, Son Güncelleme:

Pompeo'ya peynirli protesto!

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Pompeo'ya peynirli protesto!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa turu kapsamında geldiği İtalya’da bir İtalyan gazeteci tarafından parmesan peyniri ile protesto edildi.

Pompeo, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’ı kapsayan Avrupa turunun ilk ayağı olan Roma’da ilk olarak Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü. Görüşmenin detayına ilişkin açıklama yapılmadı.

Pompeo, daha sonra Başbakan Giuseppe Conte tarafından Başbakanlık Sarayı Chigi’de kabul edildi.

Conte’nin, Pompeo’yu karşılaması ise bir İtalyan gazetecinin, sembolik protestosuna sahne oldu. Gazeteci Alice Martinelli, ABD’nin gümrük vergilerini arttırması durumunda etkileneceği belirtilen İtalya’nın en çok ihraç ettiği gıda ürünlerin başında gelen parmesan peynirinden bir adet Pompeo'ya verdi ve İtalyan ürünlerinin bundan zarar görmemesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Conte, İtalyan gazeteciyi bir süre engelledikten sonra "İtalya bu şekilde savunulmaz." diyerek tepki gösterdi. Conte, peyniri Pompeo'dan alarak görevlilere verdi. Gazeteci Martinelli de görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

İkilinin görüşmesine dair bir açıklama yapılmazken, İtalyan basınında yer alan haberlerde, Conte’nin, gümrük vergilerini arttırmayı düşünen ABD’den vergi artırımına karşı muafiyet isteyeceği ifade edildi.

İtalyan gazetesi Corriere della Sera’nın haberine göre, ABD pazarının, peynir, zeytinyağı, şarap, makarna gibi İtalyan gıda ürünleri için 5,2 milyar dolar olduğu belirtildi.

Pompeoya peynirli protesto

İTALYAN KÖKENLİ POMPEO'DAN ATALARININ TOPRAĞINA ZİYARET

İtalya’da 4 gün kalacak olan Pompeo, yarın İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.
ABD'li bakan, yarın Vatikan’da "İnsanlık onurunu kazanmaya giden yollar" başlıklı sempozyuma katılacak. Mike Pompeo'nun perşembe günü de Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile özel bir görüşmede bir araya gelmesi bekleniyor.
Pompeo’nun, bu ülkedeki temaslarının son gününde, İtalyan olan büyükbabalarının memleketi Abruzzo bölgesindeki Pacentro’yu da ziyaret edeceği bildirildi.

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