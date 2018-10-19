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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.10.2018 - 08:43, Son Güncelleme:

Pompeo'nun, Kaşıkçı cinayetinin ses kaydını dinlediği öne sürüldü

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Pompeo'nun, Kaşıkçı cinayetinin ses kaydını dinlediği öne sürüldü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda "öldürüldüğüne" ilişkin ses kayıtlarını Ankara ziyareti sırasında dinlediği iddia edildi.

Amerikan ABC televizyonunun bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, çarşamba günü Ankara'daki temasları sırasında, Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne ilişkin ses kayıtlarının Mike Pompeo'ya Türk yetkililerce dinletildiği ve ABD Dışişleri Bakanı'na kaydın deşifresinin de verildiği öne sürüldü.

Haberde, söz konusu yetkilinin aynı zamanda, Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğu'nda "8 dakika süren boğuşma sonunda boğularak öldürüldüğünü söylediği" iddiasında bulunuldu.

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ İDDİALARI YALANLADI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

Nauert, "Bakan Pompeo, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasına ilişkin ne bir ses kaydını dinledi ne de kaydın deşifresini gördü." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan New York Times (NYT) gazetesine verdiği mülakatta Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." demişti.

Trump, Montana eyaletinde gazetecilerin Kaşıkçı olayı hakkındaki sorularını yanıtlarken, onun öldürülmüş olabileceğini ve bunun sonuçlarının ağır olacağını ifade etmişti.

AMERİKALI SENATÖRDEN TEPKİ

Öte yandan ABD Kongresi'nden Senatör Cory Booker, Washington'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili politikasını eleştirerek, "Suudi Arabistan'la bütün ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmeliyiz." dedi.

Beyaz Saray'ın Kaşıkçı hakkında yürüttüğü diplomasiyi sert bir dille eleştiren Booker, Donald Trump yönetiminin yeterince güçlü ses çıkarmadığını dile getirdi.

Booker, "Suudi Arabistan politikamızı uzun zamandan beri eleştiriyorum. Mesela şu anda Yemen'de yaşananlar bir insanlık krizidir." ifadelerini kullandı.

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