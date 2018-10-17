Son dakika... Pompeo'dan Türkiye açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımlarla ilgili kısa sürede karar vereceklerini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye ziyaretinin ardından yeni açıklamalarda bulundu. Pompeo, ABD tarafının Türkiye'ye karşı uyguladığı yaptırımlarla ilgili kısa sürede karar vereceklerini açıkladı.
Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin araştırılması kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo'yu görevlendirmiş ve Pompeo dün Suudi Arabistan'a ve bugün de Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.
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