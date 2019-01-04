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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.01.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

Pompeo'dan skandal açıklama

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Pompeo'dan skandal açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'li bir televizyon kanalına verdiği röportajda Türkiye'yi hedef alan skandal ifadelerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme konusundaki kararının net olduğunu belirterek, "Askerlerimiz oradan çıkacak. Başkan aynı zamanda, DEAŞ ile mücadeleye devam etmemiz gerektiğini ve Orta Doğu'da istikrar yaratacak şeyler yapmayı sağlamamız gerektiğini açık bir şekilde ortaya koydu." dedi.

Pompeo, Amerikan NewsMax televizyonuna verdiği mülakatta, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekileceğini yineleyen Pompeo, çekilme konusunda bir gecikme durumunun söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Başkan Suriye konusunda muğlak değil. Askerlerimiz oradan çıkacak. Başkan aynı zamanda, DEAŞ ile mücadeleye devam etmemiz gerektiğini ve Orta Doğu'da istikrar yaratacak şeyler yapmayı sağlamamız gerektiğini açık bir şekilde ortaya koydu. İran ile mücadele devam ediyor. Bunların hepsini yapacağız. Bu sonuçları elde etmeye devam edeceğiz. Bunları basitçe Amerikan kuvvetleri Suriye'den çıktığı bir zamanda yapacağız. Size bir takvim veremem. Düşmanlarımızın tam olarak ne zaman ayrılacağımızı bilmelerini istemiyorum." yanıtını verdi.

SKANDAL TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump'ın talimatlarının açık olduğunu belirten Pompeo, çekilme sürecini Trump'ın talimatları ile tutarlı bir şekilde icra etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Suriye konusunda Trump'ın verdiği talimatlara değinen Bakan Pompeo, burada Türkiye'ye ilişkin skandal bir ifade kullandı.

Pompeo, "Bunları tüm cephelerde yerine getireceğiz. Sadece çekilme değil, Başkan'ın ortaya koyduğu diğer tüm unsurlar: Türklerin Kürtleri katletmemelerini sağlamanın önemi, Suriye'de dini azınlıkların korunması; tüm bunlar, halen ABD'nin ortaya koyduğu misyonunun parçasıdır." diye konuştu.

"ERDOĞAN'LA ÇALIŞMAMIZ GEREKEN ÇOK ALAN VAR"

Sunucunun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin "güvenilir bir ortak mı?" sorusuna yanıt veren Pompeo, "Türklerle üzerinde çalışmamız gereken çok şey var. NATO müttefikiler. Amerikalıların ilgilendiği ve Amerikalıların güvenliğini sağlayan şeylere oldukça destek oldukları yerler var." ifadesini kullandı.

Türkiye ile ilgili kaygı duydukları konuların da bulunduğunu savunan Pompeo, Türk yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Önümüzdeki hafta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'ye gideceğini hatırlatan Pompeo, "ABD için iyi sonuçlar elde etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk yönetimi ile çalışmamız gereken çok alan var." değerlendirmesini yaptı.

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