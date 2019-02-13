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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf :AP
13.02.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

Pompeo'dan 'Kuzey Akım 2' açıklaması

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Pompeo'dan 'Kuzey Akım 2' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus gazını Almanya’ya taşıması planlanan "Kuzey Akım 2" projesinin Avrupa'nın enerji güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi.

Resmi ziyaret kapsamında Polonya'da bulunan Pompeo, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Kuzey Akım 2" projesinin Avrupa'nın enerji güvenliği için tehdit olduğunu savunan Pompeo, ''Washington boru hattı projesine karşı çıkıyor çünkü bu Rusya'nın doğal gaz ihracatındaki avantajını artırıp, diğer Avrupa ülkelerini Rusya'ya bağımlı kılar.'' diye konuştu.

ABD ve Polonya arasında enerji alanındaki iş birliğinin önemine işaret eden Pompeo, Polonya'nın NATO kapsamında sorumluluklarını yerine getirmesinden dolayı da memnun olduklarını kaydetti.

Çinli teknoloji ve telekomünikasyon devi Huawei ile ilgili de açıklamalarda bulunan Pompeo, egemen bir ülke olan Polonya'nın bu tür teknolojileri kullanmasının kendi kararı olduğunu ancak Çinli firmaların teknolojisinin kullanılmasının risk teşkil ettiğini öne sürdü.

Czaputowicz ise Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili ABD'li mevkidaşı ile hemfikir olduğunu, söz konusu projenin Avrupa'nın enerji güvenliğine yarar sağlamayacağını iddia etti.

Görüşmede, Polonya'da konuşlandırılan ABD'li asker sayısının arttırılması konusunun da ele alındığını vurgulayan Czaputowicz, Rusya'nın özellikle de Ukrayna'ya karşı attığı saldırgan adımların Polonya ve ABD tarafından kabul edilemez olarak değerlendirildiğini aktardı.

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