Pompeo'dan İran'a "rehine" uyarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPompeo'dan İran'a "rehine" uyarısı
GeriDünya Pompeo'dan İran'a "rehine" uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
20.01.2019 - 23:22, Son Güncelleme:

Pompeo'dan İran'a "rehine" uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pompeo'dan İran'a "rehine" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 1979'daki rehine krizine atıf yaparak, "40 yıl önce bugün İran'daki aşırılıkçılar, 444 gün rehin tuttukları 52 Amerikalı diplomatı serbest bıraktılar. İran bugün hala masum Amerikalıları rehin tutuyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 1979'daki rehine krizine atıfla Twitter hesabından açıklama yaptı.

Pompeo, "40 yıl önce bugün İran'daki aşırılıkçılar, 444 gün rehin tuttukları 52 Amerikalı diplomatı serbest bıraktılar. İran bugün hala masum Amerikalıları rehin tutuyor." ifadelerini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Twitter hesaplarına "mention" atan Pompeo, "İran; Bob Levinson, Xiyue Wang, Baquer ve Siamak Namazi ile diğer rehineleri serbest bırakmalıdır." yorumunda bulundu.

ABD ile İran arasındaki ilişkiler gergin bir şekilde devam ederken Başkan Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Pompeo'nun İran karşıtı açıklamaları dikkat çekiyor.

Son olarak İran'ın uzay aracı fırlatmasına atıfta bulunan Pompeo, "Tahran yönetiminin Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası güdümlü füze peşinde koştuğunu" öne sürmüş, İran ise ABD'nin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu savunmuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mali'de BM görevlileri öldürüldü

Afrin'de patlama!

ABD'de Trump'a karşı kadınlar üçüncü kez yürüyüş yaptı

Türkiye'nin sınır dışı ettiği Hollandalı gazeteci işten çıkarıldı