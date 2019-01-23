Pompeo'dan Filistin-İsrail sorununa ilişkin açıklama

Pompeo, İsviçre'de düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumuna video konferans yoluyla katılarak kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Filistin ve İsrail arasında barışın sağlanması planına yönelik soru üzerine Pompeo, "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen projeye atıfta bulunarak ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile çalıştıklarını ve "barışın sağlanmasına yönelik önemli adımlar" atacaklarını belirtti.

Pompeo, Filistin ve İsrail'in bir şekilde masaya oturmak zorunda olduğunu ifade ederek ABD'nin, İsrail'deki seçimlerin hemen ardından taraflar arasında yapıcı bir iletişimin sağlanması için gerekli adımları atacağını bildirdi.

Filistin ve İsrail arasındaki sorunun onlarca yıldır devam ettiğini belirten Pompeo, "İsrail ve Filistin arasındaki ana farkları çözebileceğimiz, dünyayı çok uzun süredir rahatsız eden sorunların giderilmesi için iki tarafın da bir araya gelmesini sağlayabileceğimiz bir noktada olduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

YÜZYILIN ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor ya da planın Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs’ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği de ifade ediliyor.

Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Greenblatt, "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere Haziran 2018’de Orta Doğu turuna çıkmış, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmiş ancak Filistinli yetkililerle herhangi bir görüşme yapmamıştı.

Filistin ise söz konusu anlaşmayı protesto ederek kesin dille reddetmişti.