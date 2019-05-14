Pompeo’dan AB’ye İran ziyareti
Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmayı ve uygulanmasını korumak için izlenecek politikaları gözden geçirdiği toplantı sırasında Brüksel’in ABD’den sürpriz bir konuğu vardı. Daha önce Berlin ve Grönland ziyaretlerini İran bağlantılı gelişmeler nedeniyle iptal eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu kez de Rusya ziyaretini kısaltarak Brüksel’e geldi.
Pompeo’nun sürpriz nitelikli ziyareti, İran’ın AB’ye iki ay süre tanıyan ültimatomunun hemen sonrasına ve bölgede ABD askeri varlığının yoğunlaştığı bir döneme denk düşmesi nedeniyle dikkat çekiyor. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, E3 (Avrupa üçlüsü) olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya’nın dışişleri bakanlarıyla, diğer AB bakanlarından ayrı olarak bir araya geldi. Pompeo ise temaslarını ikili görüşme formatında gerçekleştirdi.
ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Pompeo’nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le de görüştüğünü ve temaslarda kamuya yansımayan bazı detaylar paylaşıldığını belirterek, “İran’ın tehditler yerine konuşmayı denemesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.
ÇATIŞMA RİSKİ KAYGILANDIRIYOR
ABD ile AB arasında İran’la nükleer anlaşma konusundaki net görüş ayrılıkları sürüyor. Mogherini, “İran nükleer anlaşmasını ve tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz” dedi. AB, Pompeo ile temaslardan sonra mevcut tavrında herhangi bir değişiklik sinyali vermedi. AB, bir yandan anlaşmayı ayakta tutmanın yollarını ararken diğer yandan da gerilimin tırmanmasını engellemeye ve diyalog kanallarının açık tutulmasını sağlamaya çalışıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, “İki tarafın da istemediği ama tırmanan gerilime bağlı olarak kazara bir tür çatışma çıkması riskinden son derece kaygılıyız” diye konuştu.
Pompeo’nun bugün Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ziyaret Pompeo’nu dışişleri bakanı olarak Rusya’ya ilk ziyareti olacak olması açısından da önem taşıyor.
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