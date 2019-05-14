Pompeo’dan AB’ye İran ziyareti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPompeo’dan AB’ye İran ziyareti
GeriDünya Pompeo’dan AB’ye İran ziyareti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
14.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Pompeo’dan AB’ye İran ziyareti

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Pompeo’dan AB’ye İran ziyareti

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmayı ve uygulanmasını korumak için izlenecek politikaları gözden geçirdiği toplantı sırasında Brüksel’in ABD’den sürpriz bir konuğu vardı. Daha önce Berlin ve Grönland ziyaretlerini İran bağlantılı gelişmeler nedeniyle iptal eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu kez de Rusya ziyaretini kısaltarak Brüksel’e geldi.

Pompeo’nun sürpriz nitelikli ziyareti, İran’ın AB’ye iki ay süre tanıyan ültimatomunun hemen sonrasına ve bölgede ABD askeri varlığının yoğunlaştığı bir döneme denk düşmesi nedeniyle dikkat çekiyor. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, E3 (Avrupa üçlüsü) olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya’nın dışişleri bakanlarıyla, diğer AB bakanlarından ayrı olarak bir araya geldi. Pompeo ise temaslarını ikili görüşme formatında gerçekleştirdi.

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Pompeo’nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le de görüştüğünü ve temaslarda kamuya yansımayan bazı detaylar paylaşıldığını belirterek, “İran’ın tehditler yerine konuşmayı denemesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

ÇATIŞMA RİSKİ KAYGILANDIRIYOR

ABD ile AB arasında İran’la nükleer anlaşma konusundaki net görüş ayrılıkları sürüyor. Mogherini, “İran nükleer anlaşmasını ve tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz” dedi. AB, Pompeo ile temaslardan sonra mevcut tavrında herhangi bir değişiklik sinyali vermedi. AB, bir yandan anlaşmayı ayakta tutmanın yollarını ararken diğer yandan da gerilimin tırmanmasını engellemeye ve diyalog kanallarının açık tutulmasını sağlamaya çalışıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, “İki tarafın da istemediği ama tırmanan gerilime bağlı olarak kazara bir tür çatışma çıkması riskinden son derece kaygılıyız” diye konuştu.

Pompeo’nun bugün Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ziyaret Pompeo’nu dışişleri bakanı olarak Rusya’ya ilk ziyareti olacak olması açısından da önem taşıyor.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Eski Rum bakan'dan itiraf gibi sözler: Türkiye'yi durduracak bir ülke yok

Trump'tan Çin'e gözdağı

İngiliz Dışişleri Bakanından İran'la çatışma uyarısı

Arap dünyasından BAE açıklarında gemilere sabotaja kınama