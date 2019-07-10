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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriPompeo'dan ABD'li kanaat önderi Hamza Yusuf'a danışmanlık görevi
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Dünya
AA
10.07.2019 - 07:00, Son Güncelleme:

Pompeo'dan ABD'li kanaat önderi Hamza Yusuf'a danışmanlık görevi

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Pompeo'dan ABD'li kanaat önderi Hamza Yusuf'a danışmanlık görevi

ABD'nin tanınan kanaat önderlerinden Hamza Yusuf, ABD Dışişleri Bakanlığına insan hakları danışmanı olarak atandı.

ABD'deki ilk İslami üniversite olan Zaytuna Kolejinin kurucusu Yusuf'un, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından belirlenen 10 kişilik danışmanlık kadrosunda yer alacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ekibin farklı etnik ve dini yapıya sahip kişilerden oluştuğunu ve amacının ABD'nin dış politikasında insan haklarının rolünü incelemek olduğunu ifade etti.

MÜSLÜMANLARDAN YUSUF'A TEPKİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi ile kurduğu yakın ilişki nedeniyle son dönemde ABD'deki Müslüman toplumundan ciddi eleştiriler alan Yusuf, "Başkan Donald Trump yönetiminin politikalarına alet olacağı" gerekçesiyle de eleştirildi.

Princeton Üniversitesinde İslami Bilimler Profesörü Usaama al Azami, İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesine konuşarak Yusuf'u eleştirdi.

Yusuf'un söz konusu pozisyonu kabul etmesini "Batı İslamı'nda sıkıntılı gelişme" olarak nitelendiren Azami, şu ifadeleri kullandı:

"Batıdaki en tanınmış ve kabul görmüş İslam alimlerinden birinin Amerikan tarihinin en İslam karşıtı ve rüşvetçi yönetimi ile çalışması, Müslümanlar tarafından kolayca unutulmayacak ve affedilmeyecek bir karardır. Bu durum, 9/11 saldırıları sonrasında (George) Bush yönetimine tavsiye vererek birçok Müslümanı Cumhuriyetçilere oy veremeye çağırmaktan bile kötü bir olaydır."

BAE İLE OLAN YAKINLIĞI DİKKATİ ÇEKİYOR

Yusuf'un, "Müslüman Toplumlarda Barışı Teşvik Forumu" adlı BAE merkezli bir kurumun üst düzey yöneticileri başta olmak üzere BAE yönetimi ve diğer kuruluşlarla yakın irtibat halinde olması dikkati çekiyor.

Özellikle ABD'deki Müslüman toplumu tarafından, "BAE ile olan siyasi ilişkileri sebebiyle uluslararası aktör haline geldiği" için eleştirilen Yusuf'un, ABD'deki siyasi kurumlar ve siyasetçilerle yakın ilişki kurduğu biliniyor.

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