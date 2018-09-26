Pompeo zirve için tarih verdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Trump ve Kim Jong Un'un arasÄ±ndaki ikinci gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ekim ayÄ± sonrasÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, ABD lideri Donald trump ve Kuzey Kore lideriÂKim Jong Un gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Pompeo, iki liderin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi iÃ§in, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin gerÃ§ekleÅŸtirilebilmesi iÃ§in uygun koÅŸullarÄ± oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. KÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸecek. Ekim ayÄ±ndan sonra mÃ¼mkÃ¼n olacak." dedi.
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