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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
02.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Pompeo ve Kushner Bilderberg zirvesinde

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Pompeo ve Kushner Bilderberg zirvesinde

Gizlilik kuralları nedeniyle komplo teorilerine neden olan Bilderberg toplantılarına bu yıl ABD’den Başkan Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katılıyor. 30 Mayıs’ta İsviçre’nin Montrö kentinde başlayan ve bugün sona erecek olan olan Bilderberg toplantılarına uluslararası toplumdan siyaset, finans, bilim gibi alanlardan 130 kişi katılıyor.

Jared Kushner’in toplantıları İsrail-Filistin meselesi için hazırladığı ‘Yüzyılın Anlaşması’na dair bilgi vermek üzere bir zemin olarak kullanabileceği belirtiliyor. Zirveye Microsoft CEO’su Satya Nadella, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen gibi isimler de katılıyor.

GİZLİLİK ŞARTI

1954 yılından bu yana yürütülen toplantıların Avrupa ile Kuzey Amerika arasında diyaloğu geliştirmesi, dünyada öne çıkan konularda görüş alışverişi yapılması hedefleniyor. Katılımcılar, toplantıda elde ettikleri bilgiyi kullanabiliyor, ancak bunu isim vermeden yapabiliyorlar. Bilderberg’in katılımcı listesinde Türkiye’den ise şu isimler yer aldı: Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Üniversitesi’nden Metin Sitti, Özyeğin Üniversitesi’nden Evren Balta, Koç Üniversitesi’nden Selva Demiralp ve CHP milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz.

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