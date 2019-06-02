Pompeo ve Kushner Bilderberg zirvesinde
Gizlilik kuralları nedeniyle komplo teorilerine neden olan Bilderberg toplantılarına bu yıl ABD’den Başkan Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katılıyor. 30 Mayıs’ta İsviçre’nin Montrö kentinde başlayan ve bugün sona erecek olan olan Bilderberg toplantılarına uluslararası toplumdan siyaset, finans, bilim gibi alanlardan 130 kişi katılıyor.
Jared Kushner’in toplantıları İsrail-Filistin meselesi için hazırladığı ‘Yüzyılın Anlaşması’na dair bilgi vermek üzere bir zemin olarak kullanabileceği belirtiliyor. Zirveye Microsoft CEO’su Satya Nadella, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen gibi isimler de katılıyor.
GİZLİLİK ŞARTI
1954 yılından bu yana yürütülen toplantıların Avrupa ile Kuzey Amerika arasında diyaloğu geliştirmesi, dünyada öne çıkan konularda görüş alışverişi yapılması hedefleniyor. Katılımcılar, toplantıda elde ettikleri bilgiyi kullanabiliyor, ancak bunu isim vermeden yapabiliyorlar. Bilderberg’in katılımcı listesinde Türkiye’den ise şu isimler yer aldı: Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Üniversitesi’nden Metin Sitti, Özyeğin Üniversitesi’nden Evren Balta, Koç Üniversitesi’nden Selva Demiralp ve CHP milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz.
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