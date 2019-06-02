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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
02.06.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Pompeo ve Kushner, Bilderberg toplantılarına katıldı

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Pompeo ve Kushner, Bilderberg toplantılarına katıldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in bu yıl 67'ncisi gerçekleştirilen Bilderberg toplantılarına katıldığı bildirildi.

Gizlilik kuralları nedeniyle komplo teorileri ve protestolara neden olan geleneksel Bilderberg toplantıları, İsviçre'nin Montrö kentinde bugün sona eriyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 30 Mayıs'ta başlayan toplantılara ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Trump'ın damadı Kushner de katıldı.

Dün başkent Bern'i ziyaret eden Pompeo'nun Montrö'ye geçerek Bilderberg'e toplantılarına iştirak ettiği belirtildi.

Bilderberg toplantılarına 23 ülkeden uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri, milyarder iş insanları ile siyaset, finans ve bilim dünyasından 130'dan fazla kişinin katıldığı bildirildi.

Pompeo'nun yanı sıra toplantılara NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Hollanda Kralı Willem-Alexander, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'nin de iştirak ettiği kaydedildi.

Bilderberg toplantılarına iş dünyasından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, eski Google Üst Yöneticisi Eric Schmidt, Ryanair'in Üst Yöneticisi Michael O'Leary ve profesyonel iş ağı LinkedIn'in kurucu ortaklarından Reid Hoffman'ın da katıldığı belirtildi.

Öte yandan, İsviçre polisi, toplantıların düzenlendiği Montrö kentinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. İsviçre medyası, tüm önlemlere rağmen şehirde bireysel protesto gösterisi yapanların fotoğraflarını paylaştı.

Ayrıca, Bilderberg toplantılarını takip etmek için Cenevre Havalimanı'na inen bazı gazetecilerin polis tarafından sorgulandığı bildirildi.

BILDERBERG TOPLANTILARI

Batı Avrupa ve Kuzey Amerika arasında diyalog ve iş birliğini teşvik etmek amacıyla başlatılan Bilderberg toplantılarının ilki 1954 yılında Hollanda'nın Oosterbeek kasabasında yapıldı. Katılımcıların daha önce gündemi belirleyen konularda görüş alışverişinde bulunduğu toplantılarda, herhangi bir karar önerilmediği gibi siyasi bir açıklama ya da oylama da yapılmıyor.

Katılımcılarının, küresel meselelerin tartışıldığı uluslararası diyalog olarak nitelediği toplantıların, gizli kararların alındığı uluslararası üst yapı olduğu öne sürülüyor.

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