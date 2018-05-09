Pompeo, Trump-Kim zirvesi için Pyongyang'ı ziyaret etti
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında planlanan zirvenin ayrıntılarını netleştirmek amacıyla Pyongyang'ı ziyaret etti.
Amerikalı yetkililer, Pompeo'nun, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ta yapılması planlanan Trump-Kim zirvesine son şeklini vermenin yanı sıra ülkede hapiste bulunan 3 Amerikalının serbest bırakılması için Pyongyang yönetimine baskı yapacağını kaydetti.
Kuzey Kore'yi ilk kez nisan ayı başında ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü sıfatıyla ziyaret eden Pompeo, teknik açıdan savaşta olan bu ülkeye giden görevdeki ikinci ABD Dışişleri Bakanı oldu.
TOKYO'DA ÜÇLÜ ZİRVE
Japonya'nın başkenti Tokyo'da da Japonya, Güney Kore ve Çin başbakanları arasında zirve düzenlendi.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Çin Başbakanı Li Kıçiang ve Güney Kore Başbakanı Moon Jae-in'in, zirvede Kuzey Kore'nin nükleer programını sona erdirme ve serbest ticareti teşvik etme konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi.
Abe, düzenlenen ortak basın toplantısında, "Devam eden ivmeyi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, kuzeydoğu Asya'da barış ve istikrarın sağlanması yönünde ilerletmeliyiz." ifadesini kullandı.
Liderlerin üçlü zirveleri düzenli yapma ve sekretarya oluşturma konusunda hemfikir olduğu kaydedildi. Abe'nin, Moon ve Li ile ayrı ayrı da görüştüğü, bu görüşmelerde huzurlu ve özgür bir Doğu Çin Denizi önerisinin gündeme geldiği ifade edildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Tokyo yönetiminin Çin ile ilişkilerini iyileştirmeyi istediğini açıkladı.
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