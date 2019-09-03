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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
03.09.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Pompeo ile Stoltenberg bir araya geldi

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Pompeo ile Stoltenberg bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Belçika'nın başkenti Brüksel'e düzenlediği iki günlük ziyaret kapsamında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi.

NATO yetkilisinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Stoltenberg ve Pompeo, külfet paylaşımı ve Afganistan'daki barış girişimlerini görüştü.

Stoltenberg ve Pompeo'nun yakın zamanda düzenlenecek toplantılara ilişkin görüş alışverişinde de bulunduğunu aktaran NATO yetkilisi, bu çerçevede, aralık ayında düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'nın da gündeme geldiğini kaydetti.

Diğer taraftan Stoltenberg, Twitter'dan görüşmeye ilişkin paylaştığı mesajında, "Dışişleri Bakanı Pompeo ile mevcut güvenlik konuları üzerinde verimli bir görüşme yaptık. NATO, Afganistan'daki barış girişimlerini güçlü bir şekilde destekliyor. Yakın zamanda gerçekleşen korkunç saldırıları kınıyorum. NATO, Afgan güçlerini destekleme konusundaki kararlılığını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

YENİ AB YÖNETİMİYLE GÖRÜŞÜYOR

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ziyaret kapsamında Avrupa Birliği (AB) kurumlarına yeni seçilen liderlerle de bir araya geliyor.

Mevcut AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in 1 Kasım'da yerini alacak Ursula von der Leyen'le dün akşam görüşen Pompeo'nun bugün, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, AB Konseyi Başkanlığına seçilen Charles Michel ve AB Yüksek Temsilciğine seçilen Josep Borrell ile görüşme yapması bekleniyor.

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