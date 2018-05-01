Pompeo: İki devletli çözümü destekliyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararını savunarak ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini söyledi.
Göreve geldikten sonra çıktığı ilk yurt dışı turunun son durağı Ürdün’de mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Pompeo, “İki devletli çözümü ve ABD’nin sınır belirtmeksizin ilan ettiği Kudüs kararını destekliyoruz” dedi.
Filistinlileri müzakere masasına davet ettiklerini belirten Pompeo, Filistinlilerin Gazze’deki gösterilerine yönelik müdahaleleriyle ilgili olarak İsraillilerin “kendilerini savunma hakkı” bulunduğunu kaydetti.
Gösterilerin başladığı 30 Mart’tan bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş altındakilerin bulunduğu 49 Filistinli, İsrail’in sert müdahalesinde hayatını kaybetti.
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