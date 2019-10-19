Pompeo Ankara’dan Netanyahu’ya gitti
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile önceki gün Ankara’da Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı harekâtı ile ilgili yaptığı temasların ardından dün İsrail’e geçti.
İsrail, ABD’nin Suriye’den asker çekme kararı ve Türkiye’nin Suriye’de başlattığı operasyondan rahatsızlığını gizlememişti. İsrail basınında, Trump yönetiminin İsrail’i de yüz üstü bırakabileceğine dair kaygılar ifade edilmeye başlanmıştı.
Pompeo’ya göre görüşmede İran’ın nüfuzunun azaltılması ve Ortadoğu’dan kaynaklanan dünyanın yüz yüze kaldığı sınamalar karşısında ortak çaba sarfetme konusunda görüş teatisinde bulunuldu. Pompeo buradan Brüksel’e giderek Türkiye ile imzalanan mutabakat hakkında NATO müttefiki ülkeleri bilgilendirdi.
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