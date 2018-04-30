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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
30.04.2018 - 13:01, Son Güncelleme:

Pompeo: "ABD iki devletli çözümü destekliyor"

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Pompeo: "ABD iki devletli çözümü destekliyor"

Göreve geldikten sonra çıktığı ilk yurt dışı turunun son durağı Ürdün'de mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Pompeo, "İki devletli çözümü ve ABD'nin sınır belirtmeksizin ilan ettiği Kudüs kararını destekliyoruz." dedi.

Filistinlileri müzakere masasına davet ettiklerini, Ortadoğu'da barışın gerçekleşmesinin önemli olduğunu belirten Pompeo, İsraillilerin "kendilerini savunma hakkı" bulunduğunu, ABD'nin de bu konuda İsraillileri desteklediğini kaydetti.

Pompeo, "yüzyılın anlaşması" adıyla sunulan plana ilişkin ise bunun, Filistinliler ve İsraillilerin anlaşmasıyla olacağını, kendilerinin işi kolaylaştırdığını, Filistin meselesine çözüm bulmak için Ürdün'le çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Suriye krizine de değinen Pompeo, Suriye'nin terör örgütü DEAŞ'ın sığınağı olmaması gerektiğini, örgütü yenilgiye uğratma hedefi taşıdıklarını ve kimyasal silah kullanımının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Pompeo: ABD iki devletli çözümü destekliyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ise ülkesinin Filistin meselesini bölgenin temel meselelerinden biri olarak gördüğünü ifade etti.

"İki devletli çözüme inanıyoruz. Bağımsız Filistin topraklarının olması gerekiyor. Müzakereler durdu. Eli kolu bağlı oturmamamız lazım." diyen Safedi, Ortadoğu'da büyük tehlikelerin bulunduğunu, ABD ile hedeflerinin, çatışmaların yaşanmadığı bir bölge olduğunu kaydetti.

Safedi ve Pompeo toplantıda ayrıca iki ülkenin derin ilişkilerine ve ABD'nin Ürdün'ü desteklemeye devam edeceğine vurgu yaptı. Suudi Arabistan ve İsrail'e yaptığı ziyaretlerin ardından dün akşam Ürdün'e gelen Pompeo'nun Kral 2. Abdullah ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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