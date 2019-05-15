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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.05.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Polonya'nın İsrail Büyükelçisi darp edildi

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Polonya'nın İsrail Büyükelçisi darp edildi

Polonya'nın İsrail Büyükelçisi Marek Magierowski, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir kişi tarafından darp edildi.

Büyükelçi Magierowski yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra bir kişinin Polonya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği yakınındaki bir caddede kendisini darp ve hakaret ettiğini belirtti. Saldırı anında "Polonyalı, Polonyalı" diye bağırmaktan başka bir şey yapamadığını söyleyen Magierowski, bölgeden uzaklaşan saldırganın ve saldırgana ait arabanın resmini çekerek polise verdiğini ifade etti.     

Polisten yapılan açıklamada, saldırganın yakalandığı belirtilirken kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.     

Tel Aviv'de bu sabah mahkemeye çıkarılan saldırganın yarına kadar ev hapsine alınmasına ve Polonya Büyükelçiliği çevresine 30 gün boyunca yaklaşmamasına hükmedildi.      

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Magierowski'ye yapılan saldırıyla ilgili polis soruşturmasının devam ettiğini ifade ederek Polonya Büyükelçisine geçmiş olsun dileklerini iletti.     

POLONYA-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE GERGİNLİK     

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın şubat ayında Polonyalıları Yahudi düşmanlığı ile suçlaması iki ülke arasında krize neden olmuş ve İsrail-Vişegrad Grubu ülkeleri (Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya) ortak toplantısı Polonya'nın katılmama kararı alması neticesinde son anda iptal edilmişti.     

Polonya Dışişleri Bakanlığı, bir grup İsrailli yetkilinin ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretin, İsrail tarafının son anda yaptığı açıklamalar nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu.      

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