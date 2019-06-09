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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
09.06.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Polonya'da yayalar için akıllı telefon yolu

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Polonya'da yayalar için akıllı telefon yolu

Günlük hayatın ayrılmaz parçası haline gelen akıllı telefonların yayalar açısından tehlikeli durumlara yol açması üzerine Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol yapıldı.

Polonya’da yürürken akıllı telefonlarını ellerinden düşürmeyen yayaların daha güvenli şekilde internette sörf yapabilmeleri için başkent Varşova'da akıllı telefon yolu yapıldı. Ancak söz konusu yolu alışılmışın aksine Varşova Belediyesi değil vatandaşlar yaptı.

Varşova Teknik Üniversitesinin bulunduğu Nowowiejska Sokağı'nda öğrencilerden kaynaklanan yoğun yaya trafiği, onların vazgeçilmezi akıllı telefonla birleşince kaldırımda rahat yürüyemeyen çevre sakinleri belediyenin bisiklet yolunun yanına kendi inisiyatifleriyle akıllı telefon yolu yaptı.

Polonyada yayalar için akıllı telefon yolu

Beyaz bir çizgiyle yaya kısmından ayrılan akıllı telefon yolunda elindeki telefonun ışıldayan ekranına bakan adam resmi bulunuyor. Çevre sakinlerinin yaptığı yola tepkiler de farklı geldi. Kimileri böylesi bir yolun isabetli bir fikir olduğunu ifade ederken, kimileri ise gözünü telefondan ayıramayanların psikologa görünmesi gerektiğini söylüyor.

Polonyada yayalar için akıllı telefon yolu

Fikirler farklı olsa da akıllı telefon bağımlıları en azından Nowowiejska Sokağı'nda güvenle internette gezinebiliyorlar. Varşova Belediyesinin önümüzdeki günlerde Nowowiejska Sokak sakinlerinin uygulamasını tüm kente yayıp yaymayacağı ise henüz bilinmiyor.

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