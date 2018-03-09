Polonya’da pazar günü alışveriş yasağı başlıyor

Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) hükümetinin çalışanların aile hayatına yardımcı olacağı gerekçesiyle çıkardığı yasaya göre, 11 Mart pazar günü eczaneler, benzin istasyonları, restoranlar, fırınlar, çiçekçiler, tren ve otobüs istasyonlarındaki yerler dışındaki tüm dükkanlar kapalı olacak. Ancak yasa, iş yeri sahiplerinin eleman çalıştırmamak koşuluyla kendi dükkanlarını açmasına olanak tanıyor.

Pazar günleri alışveriş ve ticareti büyük oranda kısıtlayacak yasaya ilişkin fikri, geçen yıl hükümete yakın sendika olan Dayanışma Sendikası (Solidarnosc) ortaya atmıştı. Sendikanın yeterli imzanın toplamasının ardından parlamentoda gündeme alınan taslağa, Polonya toplumsal ve siyasal yaşamında önemli derecede söz sahibi olan kilise de, “Katolikler kadar, Katolik olmayanlar ve inançsızlar da boş bir pazar gününe ihtiyaç duyuyor” açıklamasıyla destek vermişti. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 30 Ocak 2018’de yasakla ilgili kanunu, “Pazar gününü çocukları, aileleri ile geçirmek herkesin hakkı” diyerek imzalamıştı.

EKONOMİSTLER ELEŞTİRİYOR

1 Mart 2018 itibarıyla yürürlüğe giren yasa kademeli geçişi öngörüyor. 11 Mart Pazar günü başlayacak uygulamaya göre 2018’de ayda iki pazar günü dükkanlar kapalı olacak. 2019 yılında dükkanlar yalnızca ayda bir pazar açık olacak, 2020 itibarıyla dini bayram öncesi gibi istisnai günler dışında pazar günleri tamamen kapalı olacak.

Bazı çevreler yasadan memnuniyet duyarken, ekonomi çevreleri ise uzun vadede ekonominin olumsuz etkilenebileceği gerekçesiyle eleştiriyor.

Almanya, İsveç, Finlandiya, Rusya gibi komşu ülkelerden hafta sonları alışveriş için Polonya’ya gelenlerin sayısında da önemli oranda düşüş bekleniyor.



