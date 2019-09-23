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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: DHA
23.09.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Polonya'da öldürülen Türk öğrencinin katilini akıl hastanesine yatırma kararı

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Polonya'da öldürülen Türk öğrencinin katilini akıl hastanesine yatırma kararı

Polonya'da Erasmus öğrencisi Furkan Kocaman'ı öldüren Muhammet Emektar'a paranoid şizofreni teşhisi konuldu. Wroclaw Bölge Mahkemesi Emektar'ın akıl sağlığı yerinde olmayan suça karışmış kişilerin tutulduğu yüksek güvenlikli tedavi merkezine yerleştirilmesine karar verdi.

Geçtiğimiz Mart ayında Polonya'nın Wroclaw kentindeki bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Furkan Kocaman davasının ilk duruşması bugün yapıldı.

Wroclaw Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmaya dosyada gizlilik kararı olduğu için maktul Kocaman'ın aile yakınları ve Türkiye Varşova Büyükelçiliği görevlileri alınmadı.

50 dakika süren duruşmada Kocaman ailesini Polonyalı bir avukat temsil etti. Duruşmada söz alan savcı, sanık Muhammet Emektar'a Polonyalı doktorlar tarafından paranoid şizofren teşhisi konulduğunu belirterek, sanığın akıl sağlığı yerinde olmayan suça karışmış kişilerin tutulduğu yüksek güvenlikli bir tedavi merkezine yerleştirilmesini talep etti.

Emektar'ın akli dengesinin yerinde olmadığını, cinayeti işlediği anda gerçekleştirdiği eylemin farkında olmadığını belirten savcı, Polonyalı üç doktor tarafından hazırlanmış paranoid şizofreni raporunu mahkemeye sundu.

Savcının talebini yerinde bulan mahkeme heyeti ise sanık Muhammet Emektar'ın toplum için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle akıl sağlığı yerinde olmayan suça karışmış kişilerin tutulduğu yüksek güvenlikli tedavi merkezine yerleştirilmesini kararlaştırdı.

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman Erasmus programı kapsamında geldiği Polonya'nın Wroclaw kentinde 9 Mart Cumartesi akşamı uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan saldırgan Muhammet Emektar ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti. Emektar çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Polonya'da öldürülen Furkan'ın arkadaşı konuştu
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