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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
16.05.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Polonya'da öldürülen 16 yaşındaki Türk genç toprağa verildi

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Polonya'nın başkenti Varşova'da bir okulda bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Yakup Kızıltaş toprağa verildi. Sevenlerinin ve okul arkadaşlarının katıldığı cenaze töreninde hüzün hakimdi. Talihsiz gencin ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken, arkadaşları defin esnasında gözyaşlarına boğuldu.

Varşova'nın Wawer ilçesindeki Kral Macius İlkokulu'nda geçtiğimiz Cuma günü 15 yaşındaki Polonyalı Emil B. tarafından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Yakup Kızıltaş için Varşova Tatar Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Tanıkların ifadesine göre çevresiyle problemleri olan, şiddet içeren eylemleri dolayasıyla okul yönetiminin de dikkatini çeken Emil B.'nin 6 bıçak darbesiyle hayattan kopardığı Yakup Kızıltaş'ın cenazesine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda okul arkadaşı da katıldı. Ailesinin ayakta durmakta güçlük çektiği cenaze töreninde aileyi, yakınları ve Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül teselli etti.

Polonyada öldürülen 16 yaşındaki Türk genç toprağa verildi

Talihsiz gencin toprağa verilmesinin ardından İHA'ya konuşan babası Mustafa Kızıltaş, oğlunun okuldaki uyuşturucu satan çetenin kurbanı olduğunu söyledi. Baba Kızıltaş, “Evladımı uyuşturucu batağına çekmeye çalıştılar, hem içirmeye hem de sattırmaya çalıştılar. Oğlum bunu bize anlatınca hemen polise haber verdik. 3 gün sonra da bu olay oldu. Söyleyecek söz bulamıyorum. 2 oğlum daha var, onlar da okula gidiyor. Polonya devletinden okulların güvenli yer olmasını istiyorum, uyuşturucudan uzak yerler olmasını talep ediyorum. Katilin de en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Polonyada öldürülen 16 yaşındaki Türk genç toprağa verildi

Olay geçtiğimiz Cuma günü Varşova'daki Wawer ilçesindeki bir ilkokulda meydana gelmişti. 15 yaşındaki Polonyalı Emil B. kendinden bir üst sınıfta okuyan Yakup Kızıltaş'a önce "Cuma günü televizyon yıldızı olacaksın" yazan bir mesaj göndermişti.

Annesi Polonyalı, babası Türk olan Kızıltaş, bir süredir Emil B. tarafından rahatsız edildiğini aktardığı ailesine söz konusu mesajı göstermiş, bunun üzerine aile ertesi günü okula Yakup Kızıltaş'la birlikte annenin de gitmesine karar vermişti.

Polonyada öldürülen 16 yaşındaki Türk genç toprağa verildi

Cuma günü sabah saatlerinde okula annesiyle gelen Yakup Kızıltaş'ı koridorda yakalayan Emil B. Kızıltaş'ı önce sırtından bıçaklamış, daha sonra sıkıştırdığı sınıfta öldürmüştü. Saldırganın daha sonra yapılan tahlillerinde olay esnasında uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu ortaya çıkmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Polisin soruşturmayı genişletmesi sonrası gözaltına alınan 15 yaşında iki kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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