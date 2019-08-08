Polonya'da meclis başkanı istifa edeceğini açıkladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPolonya'da meclis başkanı istifa edeceğini açıkladı
GeriDünya Polonya'da meclis başkanı istifa edeceğini açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
08.08.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Polonya'da meclis başkanı istifa edeceğini açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polonya'da meclis başkanı istifa edeceğini açıkladı

Polonya'da devlete ait uçağı ailesinin şahsi seyahatleri için kullandığı ortaya çıkan Meclis Başkanı Marek Kuchcinski, görevinden ayrılacağını duyurdu.

İstifa kararını Adalet ve Hukuk Partisinin (PiS) genel merkezinde partisinin lideri Jaroslaw Kaczynski ile açıklayan Kuchcinski, yanlış bir şey yapmadığını belirterek, "Kamuoyunun davranışlarımı olumsuz değerlendirmesi nedeniyle artık bu görevi yerine getiremeyeceğime karar verdim." diye konuştu.     

Meclis Başkanı Kuchcinski'nin yasaya aykırı bir şey yapmadığını ileri süren Kaczynski, buna karşın parti olarak halkın talep ve tepkilerine karşılık vermeye çalıştıklarını söyledi.     

Kaczynski, eski Polonya Başbakanı ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın da eşiyle devlete ait uçakları şahsi seyahatleri için kullandığını söyledi.     

Polonya basınında "Kuchcinski Hava Yolları" olarak anılan skandal, Meclis Başkanı Kuchcinski'nin eşinin, başkent Varşova'dan 280 kilometre uzaklıktaki memleketleri Rzeszow şehrine sık sık devlete ait uçakla seyahat ettiğinin anlaşılmasıyla ortaya çıkmıştı.     

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Atambayev'e ikinci kez operasyon
Çok konuşulacak İran iddiası: Yabancı gemilere müdahale ediyor
Cammu Keşmir'de yüzlerce kişi gözaltına alındı