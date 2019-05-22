Polonya'da altız bebekler dünyaya geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPolonya'da altız bebekler dünyaya geldi
GeriDünya Polonya'da altız bebekler dünyaya geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA - Fotoğraf: Reuters
22.05.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Polonya'da altız bebekler dünyaya geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polonya'da altız bebekler dünyaya geldi

Polonya'nın Krakow şehrinde bir kadın altız doğurdu. Ülke tarihinde bir ilk olan doğum sonrasında doktorlar altız doğurma ihtimalinin 4,7 milyarda bir olduğunu söyledi.

Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinde bir kadın altız doğurdu. 2,5 yaşında bir erkek çocuk sahibi olan Polonyalı Klaudia Marzec ikinci doğumunda ise tam 6 bebek dünyaya getirdi. 4'ü kız, 2'si erkek olan bebekler 29 haftalık doğdu. Krakow Üniversite Hastanesinde sezaryen yöntemiyle gerçekleşen doğuma doktor ve hemşirelerden oluşan 40 kişilik ekip katıldı.

Doğum öncesi yapılan kontrollerde 5 bebek beklenirken, doğum esnasında altıncı bebeğin tespiti hem anne hem de doğum ekibi için büyük sürpriz oldu. Başarıyla gerçekleştirilen doğum neticesinde bebekler neonatoloji servisinde tedavi altına alındı. Ağırlıkları 890 gram ile 1 kilo 300 gram arasında değişen altızların hastaneden en erken 2 ay sonra çıkması bekleniyor.

Polonyada altız bebekler dünyaya geldi

TÜM ÜLKEDEN YARDIM TEKLİFİ YAĞDI

Polonya tarihinde bir ilk olan altızların doğumu sonrasında tüm ülkeden aileye tebrik ve yardım teklifi yağdı. Zosia, Kaja, Malwina, Nela, Tymon ve Filip adı verilen bebeklere Cracow Spor Kulübü ömür boyu maçlara ücretsiz giriş kartı hediye ederken, bebek bezi firmaları, mama ve oyuncak şirketleri başta olmak üzere birçok firma ve kişi de aileye yardım teklifinde bulundu.

4,7 MİLYARDA BİR

Altızların doğumunun ardından basına açıklamalarda bulunan doktorlar ise altız doğumuna dünyada ender olarak rastlandığını, istatistiklere göre altız doğurma ihtimalinin ise 4,7 milyarda bir olduğunu söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika... ABD duyurdu: 'Kimyasal saldırıları tespit ettik'
Meksika'da el konulan lüks mallar fakirler için satılacak
Rum kesiminden gerilimi tırmandıracak "sondaj" açıklaması
Trump'tan gözdağı: Yanlış yapıyor