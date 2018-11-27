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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
27.11.2018 - 18:23, Son Güncelleme:

Polonya'da 200 milyon yıllık 10 ton ağırlığında fosil bulundu

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Polonya'da 200 milyon yıllık 10 ton ağırlığında fosil bulundu

Polonya'da araştırma yapan bir grup arkeolog ve bilim insanı, bir fil boyutlarında olduğu belirtilen; ortalama 10 ton ağırlığında devasa bir dicynodont hayvanına ait fosil buldu. 200 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirtilen fosiller ile Polonyalı araştırmacılar, o dönemdeki tek dev bitki yiyenlerin dinozorlar olduğu fikrini bozduğunu iddia ediyorlar.

Polonyalı araştırmacılar, Polonya’nın güneyinde, fil boyutlarında bir canlının fosilini buldu. Araştırmanın yapıldığı köyden adını alan ‘Lisowicia bojani’ adlı canlının memelilerle aynı evrimsel dalda yer aldığı belirtiliyor. Triasik dönemde yaşayan tek otobur dev canlının dinozorlar olduğu düşüncesi de böylece yeniden tartışmaya açılmış hale geldi.

Geçmişte de dikinodon (dicynodont) olarak adlandırılan hayvanlara dair benzer fosiller bulunmuştu ancak bu fosiller daha önceki dönemlere aitti. Dünyadaki çoğu tür daha sonra gerçekleşen bir dizi doğal felaketle yok olmuştu.

CBS News'in haberine göre İsveç Uppsala Üniversitesi’nden Paleontolog Grzegorz Nirdzwiedzki “Permiyen-Triyas yok oluşunun ardından memeliler ve onların akrabalarının gölgeye çekildiğini ve bu sırada dinozorların çok büyük boyutlara ulaştığını düşünüyorduk” diyor.

Dev dikinodonların, sauropod dinozor ailesi ile aynı dönemde yaşadığının keşfedilmesi, Triasik dönemdeki çevresel faktörlerin devliğe neden olmuş olabileceğini gösteriyor.

Bu araştırmada yer almayan Kuzey Carolina Doğal Bilimler Müzesi dikinodon uzmanı Christian Kammerer, Lisowicia’nın boyutunun şaşkınlık verici olduğunu söylüyor. Kammerer “Büyük dikinodonların yaşadığı daha önce de biliniyordu ancak bu boyutta oldukları hiç görülmemişti” diyor.

Kammerer ayrıca dikinodonların ve dinozorların aynı zaman diliminde yaşadığını ancak aynı yaşam alanlarında bulunduklarına dair bir kanıtın olmadığını söylüyor. “Yine de bence bu oldukça ilgi çekici ve önemli bir araştırma” diyen Kammerer “Bu çalışma bize Triasik dönem erken memeli akrabaları hakkında öğrenecek çok şeyimiz olduğunu gösteriyor” diyor.

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