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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
16.05.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Polonya'da 16 yaşındaki Türk okulda bıçaklanarak öldürüldü

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Polonya'da 16 yaşındaki Türk okulda bıçaklanarak öldürüldü

Polonya'nın başkenti Varşova'da 16 yaşındaki Türk çocuğu, okulda 15 yaşındaki Polonyalı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Varşova'nın Wawer ilçesindeki Kral Macius İlkokulu'nda geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda 15 yaşındaki Polonyalı Emil B., 16 yaşındaki Yakup Kızıltaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Tanıkların ifadesine göre bir süredir çevresiyle problemleri olan ve şiddet içeren eylemleri nedeniyle okul yönetiminin de dikkatini çeken Emil B., kendinden bir üst sınıfta okuyan Yakup Kızıltaş'a “Cuma günü televizyon yıldızı” olacaksın yazan bir mesaj gönderdi.

Annesi Polonyalı, babası Türk olan Kızıltaş, bir süredir Emil B. tarafından rahatsız edildiğini aktardığı ailesine söz konusu mesajı gösterdi. Bunun üzerine aile, ertesi günü okula çocuğun annesi ile gitmesine karar verdi. Cuma günü sabah annesiyle birlikte okula gelen Yakup Kızıltaş'ı koridorda yakalayan Emil B., Kızıltaş'ı önce sırtından bıçakladı. Yakup Kızıltaş aldığı darbeyle sınıfa kaçtı.

Saldırgan ise peşinden giderek sınıfta sıkıştırdığı Kızıltaş'ı bıçaklamaya devam etti. Anne ve diğer öğrencilerin gözleri önünde meydana gelen olayda saldırgan, 5 bıçak darbesinin ardından Kızıltaş'ın şah damarını kesti.

Saldırgan daha sonra elinde meydana gelen çizikler için okul hemşiresine pansumana giderken, olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Yakup Kızıltaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis tarafından gözaltına alınan ve yapılan tahlillerde olay esnasında uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu ortaya çıkan Emil B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisin soruşturmayı genişletmesi ile gözaltına alınan 15 yaşındaki iki çocuk daha tutuklandı.

“UYUŞTURUCU SATMAYA ZORLANDI”

Talihsiz çocuğun yakınları, olayın Yakup'un Emil B. ve arkadaşlarının okulda uyuşturucu satma teklifini reddetmesi üzerine meydana geldiğini ileri sürdü.

Olayın Polonya medyasında yazıldığı gibi para meselesi olmadığını belirten yakınları, Yakup'un bir süredir bu kişiler tarafından uyuşturucu satmaya zorlandığını ve tehdit edildiğini söyledi. Yakup Kızıltaş'ın cenazesi bugün öğleyin Varşova Tatar Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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