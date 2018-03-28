Polonya, 4.8 milyar $’a Patriot füzesi alıyor
Polonya, Patriot hava ve füze savunma sistemi için ABD ile 4 milyar 750 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
POLONYA, ABD’den Patriot füze savunma sistemi alımı için 4.75 milyar dolarlık anlaşma yaptığını açıkladı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, “Bugün, nihayet, birçok ülkede etkinliği kanıtlanmış, güvenliğin garantisi olan silaha sahip elit ülkeler topluluğuna katılıyoruz” diye açıklama yaptı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Patriot anlaşmasını ‘tarihi’ diye niteleyerek “Bu çok para anlamına geliyor, ancak tarihi tecrübemizden güvenliğin bir fiyatının olmadığını biliyoruz” dedi. İlk sevkiyatın 2022 itibariyle beklendiği, bazı donanımların Polonya’da üretileceği bildirildi. Amerikan Raytheon şirketi tarafından üretilen mobil hava savunma sistemi, taktik balistik füzeler, alçak irtifalı seyir füzeleri ve uçaklara karşı kullanılabiliyor. Polonya’nın Washington ile ikinci parti Patriot, 360 derecelik radar, düşük maliyetli avcı füzeler konusunda da pazarlık yürüttüğü belirtildi.
Moskova, 2016 yılında Polonya’ya sınır Kaliningrad’a nükleer başlık taşıyabilen İskender füzelerinden konuşlandırdığını açıklamıştı. Ukrayna krizi, 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhakıyla birlikte Avrupa ile Rusya arasında gerilim giderek yükselmişti. Rusya, 1987 tarihli silah anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Polonya ve Romanya’ya Patriot konuşlandırılmasına karşı çıkmıştı. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi almasına karşı çıkan ABD’nin Türkiye’ye de Patriot satış teklifinde bulunması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle