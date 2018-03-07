Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>‘Polislik kadın işi değil’e para cezası

    ‘Polislik kadın işi değil’e para cezası

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 23:53 | Son Güncelleme:

    BELÇİKA’da karşıdan karşıya dikkatsizce geçtiği gerekçesiyle kadın polis tarafından uyarılan bir erkek, cinsiyetçi hakaretler ettiği, tehditler savurduğu ve iftira attığı gerekçesiyle 3 bin 725 euro para cezasına çarptırıldı.

    Savcılık sözcüsü Gilles Blondeau, para cezasına çarptırılan şahsın kendisine sözlü uyarıda bulunan kadın polise karşılık, “Kapa çeneni, ben bir kadınla konuşmam. Polis memurluğu kadın işi değildir” dediğini aktardı.

    Cinsiyetçi davranmak suçlamasıyla ceza alan şahıs, para cezasını ödemediği takdirde hapis cezasına çarptırılacak.

    Belçika’da ‘kamusal alanda cinsiyetçi davranmak’ suçlamasıyla ilk kez birine ceza verildi.

    Belçika’da 2014 yılında yürürlüğe giren ‘cinsiyetçilik yasası’na göre, kamusal alanda cinsiyet ayrımcılığı yapmak bir suç olarak kabul ediliyor.

    Etiketler: Belçika , kadın polis , gazetehaberleri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri