‘Polislik kadın işi değil’e para cezası

Savcılık sözcüsü Gilles Blondeau, para cezasına çarptırılan şahsın kendisine sözlü uyarıda bulunan kadın polise karşılık, “Kapa çeneni, ben bir kadınla konuşmam. Polis memurluğu kadın işi değildir” dediğini aktardı.

Cinsiyetçi davranmak suçlamasıyla ceza alan şahıs, para cezasını ödemediği takdirde hapis cezasına çarptırılacak.

Belçika’da ‘kamusal alanda cinsiyetçi davranmak’ suçlamasıyla ilk kez birine ceza verildi.

Belçika’da 2014 yılında yürürlüğe giren ‘cinsiyetçilik yasası’na göre, kamusal alanda cinsiyet ayrımcılığı yapmak bir suç olarak kabul ediliyor.