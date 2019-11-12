Polis silahsız göstericiyi gerçek mermiyle vurdu
ÇİN’e bağlı Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde dün devam eden eylemlerde bir polis memuru, gerçek mermiyle bir göstericiyi yakın mesafeden ateş açıp yaraladı.
Olay, etrafta bulunan diğer eylemciler tarafından görüntülenip Facebook’ta canlı olarak yayınlandı. Çevredekilerin de müdahale etmeye çalıştığı olayda, ağır yaralı öğrenci kaçmaya çalışırken görülüyor. Dünkü gösterilerde iki kişinin ağır yaralandığı belirtilirken artan şiddet, gösterilerin durmasına yönelik umudun kaybolmasına neden oluyor. Protestolarda, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Chow Tsz-lok göstericilerle polis arasında çıkan çatışma sırasında katlı otoparktan düşerek yaralanmış ve cuma günü hayatını kaybetmişti. Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesine yönelik yasa tasarısına karşı başlayan gösteriler, Pekin yönetimine karşı bir isyana dönüştü.
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