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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
08.08.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Polis operasyon yaptı o kahvaltısına devam etti

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Avustralya’da 75 yaşındaki bir şüphelinin evine uyuşturucu baskını düzenlendi. Şüphelinin, baskın sırasında polis tarafından evinin aranmasına aldırış etmeden kahvaltı yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Avustralya’nın Queensland eyaletinin Gold Coast bölgesindeki bir sahil kasabası olan Palm Beach’te meydana geldi.

Polis, uyuşturucu operasyonu kapsamında 75 yaşındaki bir şüphelinin evine baskın düzenledi. Baskına dair paylaşılan görüntülerde, baskın sırasında bir polis memurunun evde bulduğu nakit paraları masanın üzerine dizdiği ve diğer memurların da evde arama yapmaya devam ettiği görüldü.

Polis operasyon yaptı o kahvaltısına devam etti

75 yaşındaki yaşlı adam ise bunlara aldırış etmeden, mutfak masasında kahvaltı yapmaya devam edip, kahvesini yudumladı.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, eve yapılan baskın sonucu yaklaşık 9 bin dolar nakit, 1.25 kilogram uyuşturucu ve cephane bulunduğu belirtilerek, yaşlı adamın uyuşturucu tedariki, uyuşturucu bulundurma ve uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlandı duyuruldu.

Yaşlı adamın duruşması 2 Eylülde Coolangatta Ceza Mahkemesinde görülecek.

Polis operasyon yaptı o kahvaltısına devam etti

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