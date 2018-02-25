Polis ödül koydu... En son görüldüğü yerde kavga ediyordu!

POLİSİN yaptığı açıklamaya göre 11 Şubat’ta bir komşusu, ‘Ozan’ lakabıyla tanınan Servet Kuru’yu haftalardır göremediğini belirterek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Hoch Caddesi 39 numaradaki eve giren polisler Kuru’nun cesedini buldu. Yapılan incelemede yalnız yaşayan Servet Kuru’nun cinayete kurban gittiği ve öldürülmesinin üzerinden bir kaç hafta geçtiği belirlendi.

‘Soko Roller-Mobilet’ isimli özel bir ekip kuran Koblenz polisinin çabası şu ana kadar cinayeti aydınlatmaya yetmedi. Cinayetle ilgili delillere ulaşmak isteyen polisin verdiği bilgiye göre Servet Kuru, 125 KMU plakalı, kahverengi Vespa motosikleti ile sık sık Netto ve REWE süpermarketleri, Koblenz Merkez Tren Garı, Baldiun Köprüsü civarlarında görülürdü.

ORAYA KİM GÖTÜRDÜ

Cinayete kurban giden Servet Kuru, Aralık ayı ortalarında Lützeler Netto süpermarketi civarında birileriyle kavga etti ve son görüldüğü yer de orası oldu. Kuru’nun motosikleti ise Ocak ayı başında Wallersheimer Yolu üzerindeki bir marketin park yerinde bulundu. Motosikleti kimin ne zaman oraya getirdiği bilinmiyor. Polisin dağıttığı broşürlerde, Servet Kuru’nun Aralık ayı başında kimlerle kavga ettiği, motosikletini kimin kullandığı ve süpermarketin park yerine bıraktığı soruluyor.

Verdiği bilgiyle cinayeti aydınlatacak kişiye 10 bin euro para ödülü vaat ediliyor.