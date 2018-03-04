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    Polis kundakçıların isimlerini açıkladı

    AA
    04.03.2018 - 10:51 | Son Güncelleme:

    İngiltere’nin Leicester kentindeki patlamayla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin kimlikleri açıklandı.

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    • Polis kundakçıların isimlerini açıkladı
    • Polis kundakçıların isimlerini açıkladı
    • Polis kundakçıların isimlerini açıkladı
    • Polis kundakçıların isimlerini açıkladı

    İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat Çarşamba günü gözaltına alınan Aram Kurd (33), Hawkar Hassan (32) ve Arkan Ali (37), öldürme ve kundaklama suçlarından yargılanacak. Olayla ilgili dün gözaltına alınan 2 zanlının kimlikleri ise açıklanmadı.

    Polis, terör veya ırkçılık ile bağlantılı olmadığını vurguladığı olayla ilgili basına ve kamuoyuna soruşturma sürdüğü müddetçe spekülasyondan kaçınma çağrısı yaptı.
    Leicester kent merkezinde bulunan Hinckley Caddesi’ndeki binada geçen hafta pazar günü akşam saatlerinde patlama olmuştu. Polis, giriş katında dükkanların yer aldığı, 2’nci ve 3’üncü katların ise mesken olarak kullanıldığı binadaki patlamanın, terörle bağlantılı olduğuna ilişkin emare bulunamadığını açıklamıştı.
    Patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

    Etiketler: Leicester patlama , polis isimlerini açıkladı , avrupadan haberler
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