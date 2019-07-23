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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
23.07.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

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ABD'de bir anne, bebeğinin kalbi durunca polisi aradı. Bebeğe kalp masajı uygulayan polis, bebeğin hayata dönmesini sağladı. O anlar, polis kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Ohio eyaletine bağlı Sandusky şehrinde meydana gelen olayda, 6 haftalık olduğu belirtilen bebeğin kalbinin durduğu, telaşlı annenin ise hemen polisi aradığı belirtildi.

Hızla adrese intikal eden polis, bebeğin nefes alamadığını ve nabzının olmadığını fark etti.

Polis kamerasının kaydettiği görüntülerde, bebeği yere yatıran polisin, bebeğe kalp masajı yaptığı görüldü.

Kalp masajı sayesinde hayata dönen bebek tekrardan nefes almaya başladı.

Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Sandusky Polis Departmanı, polislerin her 2 yılda bir ilk yardım eğitimini tekrarladıklarını ve bu olayda polis memurunun bu eğitimler sayesinde bir hayat kurtardığını belirtti.

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