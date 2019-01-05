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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
05.01.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Polis bıçaklı adama kurşun yağdırdı

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Polis bıçaklı adama kurşun yağdırdı

ABD polisi, bıçakla üzerine yürüyen bir şüpheliye kurşun yağdırdı. Polis, yere yığılan adama önce kelepçe takmaya çalıştı ardından ilk yardımda bulundu. Adam öldü, polisler ise soruşturma sonrası görev döndü.

ABD'nin Minneapolis şehrinde bir polis, kontrole gittikleri evin sahibi bıçakla üzerine yürüyünce tetiğe bastı. Polis dur ihtarını dikkate almayan adamı 8 el ateş ederek öldürdü.

Edinilen bilgiye göre bir kadının, ABD acil durum numarası olan 911i arayıp, Jordan isimli arkadaşından haber alamadığını, Jordanın silahsız olduğunu ve evinin kontrol edilmesini istemesi üzerine olay yerine Ryan Keyes ve Neal Walsh isimli polis memurları gönderildi.

Olay yerine giden polisler evin kapısına vurarak içeri kimsenin olup olmadığını sordu. Polislerin üzerindeki kameralarca an be an kaydedilen olayda kapıyı açan adamın elinde bıçak bulunduğu görülüyor. Bıçağı gören polis, Jordana bıçağı bırakmasını ve dışarı çıkmasını söylüyor. Bunun üzerine önce polise küfredip ardından elinde bıçakla dışarı çıkan Jordan hadi bu işi yapalım, hadi bunu yap diye bağırırken duyuluyor. Bunun üzerine polis, bunu yapmak istemediğini ve dışarı çıkıp, bıçağı bırakmasını tekrarlıyor. Daha sonra elinde bıçakla polise doğru yürüyen Jordan, polisin dur sözlerine uymayarak yürümeye devam ediyor. Bunun üzerine polis memuru kendisine 8 el ateş ediyor.

8 KEZ VURULAN ADAMI KELEPÇELEMEYE ÇALIŞTILAR

Yere yığılan adamı önce kelepçelemeye çalışan polis memurları, daha sonra kendisine ilk yardım müdahalesinde bulunuyor.

POLİSLER GÖREVE DÖNDÜ

Yetkililerin yaptığı açıklamada, görüntülerde hastaneye kaldırıldığı görülen adamın öldüğü, henüz 11 aylık polis olan memurların da Kasımda gerçekleşen bu olay sonrası idari izne ayrıldıkları ve olayın araştırıldığı belirtilmişti. Minneapolis, Hennepin ilçe savcısı polis memurlarına herhangi bir ceza verilmediğini ve görev döndüklerini duyurdu.

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